Thị trường chứng khoán: Cơ hội cân bằng và diễn biến tích cực hơn?

Theo thống kê, thanh khoản tháng 12 cao hơn 5,5% so với tháng 11 và tăng 25,3% so với cùng kỳ, tuy vậy thanh khoản bình quân kể từ đầu quý IV cho đến nay vẫn thấp hơn 23,2% so với mức bình quân ở quý III. Thanh khoản bình quân kể từ đầu năm đạt 17.673 tỷ đồng, giảm -14,1% so với mức bình quân năm 2022.