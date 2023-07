Thị trường chứng khoán: Dòng tiền hết “lưỡng lự”, VN-Index có cơ hội hướng đến đỉnh mới?

TIỀN ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?:

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần tăng điểm với biên độ tốt với cả 5 phiên giữ sắc xanh. Động lực tăng điểm cho thị trường đến từ dòng tiền nội, khi tâm lý lưỡng lự của tuần trước đó đã giải tỏa. Tâm lý tích cực có thể duy trì trong tuần tới và chỉ số VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.180 - 1.200 điểm.

Thị trường chứng khoán trong nước mở rộng đà tăng sang tuần thứ 2 liên tiếp sau khi ngược dòng chứng khoán thế giới ở tuần trước đó. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index đóng tại 1.168,4 điểm, tăng +2,67% so với tuần trước. Đây cũng là tuần tăng thứ 6/7 tuần gần đây và trong 10 tuần vừa qua, thị trường đã tăng tới 8 tuần.

Nhóm VN30 có tuần vượt đỉnh thành công với mức tăng +2,76%, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có mức tăng lần lượt +3,22% và +2,43%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng +1,9% lên mức 230,19 điểm và chỉ số UPCoM-Index cũng tăng +1,9% lên mức 86,29 điểm.

Dòng tiền lan tỏa rộng khắp ở các nhóm ngành. Nhóm ngành tiêu dùng - bán lẻ là tâm điểm của thị trường tuần qua sau khi chính sách giảm thuế VAT 2% chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, trong đó các cổ phiếu tiêu biểu của ngành như MWG (+8,7%), PNJ (+9,3%) và DGW (+8,7%) đều tăng giá mạnh.

Đà tăng của thị trường còn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của 2 ngành trụ cột là ngân hàng và bất động sản. Nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng có mức tăng khá, được dẫn dắt bởi BID (+5,5%), MBB (+4,9%) và CTG (+1,0%). Đồng thời, VHM (+4,4%), NLG (+15,5%) và NVL (+4,5%) cũng giúp ngành bất động sản có nhịp tăng tốt.

Thanh khoản toàn thị trường được đẩy lên mức cao nhất kể từ tuần cuối tháng 4/2022. Dòng tiền nội đang bù đắp áp lực bán ròng sang tháng thứ 4 liên tiếp từ khối ngoại.

Thanh khoản bình quân toàn thị trường chứng khoán đạt 21.789 tỷ đồng, tăng +21,6% so với tuần trước - đây cũng là mức thanh khoản cao nhất kể từ tuần cuối tháng 4/2022. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh cũng tăng +20,5% lên 19.134 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản bình quân quý II cao hơn 39% so với quý I và tiếp tục tăng trong nửa đầu tháng 7, đạt 19.853 tỷ đồng, tăng 25% so với mức bình quân quý II.

Khối ngoại bán ròng 1.009 tỷ đồng trên toàn thị trường chứng khoán tuần qua, ghi nhận tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng 1.005 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 3/2023 khối ngoại vẫn mua ròng hơn 7.000 tỷ đồng, sau đó là chuỗi bán ròng trọn quý II và lan sang tháng bán ròng thứ 4 liên tiếp ở nửa đầu tháng 7 này.

Tuy vậy, các quỹ ETF đã vào ròng hơn 29 triệu USD ở tuần vừa qua, ghi nhận tuần hút ròng thứ 5 liên tiếp, lũy kế từ đầu năm các quỹ ETF đã giải ngân 217 triệu USD (~ 5.058 tỷ đồng).

Những nhịp rung lắc qua nhanh của thị trường trong phiên cuối tuần có thể khá bất ngờ với một số nhà đầu tư, nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực, bởi trên đường đi lên thị trường cần những nhịp “rũ hàng” để lớp tiền mới vào và xây mặt bằng giá mới. Thị trường đang đứng trước cơ hội khá lớn để tiến gần hơn tới mốc kháng cự rất mạnh 1.200 điểm.

Thị trường chứng khoán trong nước đã trải qua một tuần tích cực hơn kỳ vọng và điều đó có thể sẽ duy trì trong tuần tới. Dòng tiền nội sẽ tiếp tục tạo động lực tốt khi tâm lý lưỡng lự của dòng tiền có vẻ đã được cởi bỏ. Những nhịp rung lắc qua nhanh của thị trường trong phiên cuối tuần có thể khá bất ngờ với một số nhà đầu tư nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực, bởi trên đường đi lên thị trường cần những nhịp “rũ hàng” để lớp tiền mới vào và xây mặt bằng giá mới. Thị trường đang đứng trước cơ hội khá lớn để tiến gần hơn tới mốc kháng cự rất mạnh 1.200 điểm.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường trong nước đang trong giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II, đây đang là mạch thông tin tích cực nhất hỗ trợ thị trường. Các nhịp rung lắc sau đó phục hồi ngay trong phiên như đã diễn ra ở tuần trước nhờ sức mạnh của dòng tiền nội sẽ mang tới cơ hội tăng tiếp lên vùng cản tâm lý 1.200 điểm trong tuần tới. Tâm lý dò đỉnh cũng đang dần xuất hiện với nhiều cổ phiếu có thanh khoản đột biến, một phiên bùng nổ thanh khoản sẽ là tín hiệu nên thận trọng.

“Về góc độ kỹ thuật, thị trường đang ở tháng tăng thứ 3 liên tiếp, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 16% kể từ đầu năm và 33,72% từ đáy tháng 11/2022. Vùng cản kỹ thuật của nhịp tăng này có thể đạt ở khu vực 1.228 điểm, tuy vậy vùng cản tâm lý ở khu vực 1.200 – 1.212 điểm sẽ được nhà đầu tư chú ý nhiều hơn ở thời điểm này” – chuyên gia MBS dự báo.

Còn theo chuyên gia của VNDIRECT, tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán có thể duy trì trong tuần tới và chỉ số VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.180 - 1.200 điểm. Tuy nhiên, “nhà đầu tư nên tránh tâm lý FOMO (tâm lý sợ chậm mất cơ hội) ở những cổ phiếu đã tăng nóng mà có thể tìm kiếm và giải ngân vào những cổ phiếu đã tích lũy trở lại xong và cho điểm mua tốt” – chuyên gia VNDIRECT khuyến nghị./.