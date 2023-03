Báo cáo mới nhất do ngân hàng Thụy Sỹ UBS và công ty kiểm toán PwC (có trụ sở tại London, Anh) công bố cho thấy số lượng tỷ phú trên thế giới đã chạm mức 1.542 người vào năm 2016, tăng 10% so với năm 2015, chủ yếu do số tỷ phú tại châu Á gia tăng mạnh mẽ.