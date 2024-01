Thu hồi thực phẩm Yangxindan và An cung hoàn Fuwak-hk không bảo đảm an toàn

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Yangxindan, An cung hoàn Fuwak-hk do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yangxindan (Số Lô SX: 11223001, NSX: 20/6/2023, HD: 20/6/2026) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe An cung hoàn Fuwak-hk (Số Lô SX: 11123001, NSX: 29/6/2023, HD: 29/6/2026) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK, địa chỉ tại Lô MA5-2 Đường số 4, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Thu hồi thực phẩm An cung hoàn Fuwak-hk do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HKkhông bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: TL. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK chịu trách nhiệm việc thu hồi lô sản phẩm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK báo cáo với Cục An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An về kết quả thu hồi./.

Văn Nam