Thu ngân sách nhà nước đạt 85,1% dự toán

(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 ước đạt 1.448,2 nghìn tỷ đồng; bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách từ thuế, phí khởi sắc nhờ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan quản lý. Ảnh: TL.

Thu nội địa ước đạt 1.203,1 nghìn tỷ đồng; bằng 83,3% dự toán, tăng 18,9% so cùng kỳ năm 2023. Các khoản thu về nhà, đất ước thực hiện 9 tháng đạt thấp (68,5% dự toán) nhưng vẫn tăng 83,7% so cùng kỳ, nhờ một số địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 và đã phát sinh số nộp ngay trong tháng đầu năm 2024.

Các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất - kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 80,6% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ, không kể yếu tố chính sách gia hạn thuế thì xấp xỉ số thu cùng kỳ.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 2,5% so cùng kỳ do các doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng giảm 5,9% so cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 5,8% so cùng kỳ.

Số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đã có sự sụt giảm qua những tháng gần đây do giảm thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước.

Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 44,4 nghìn tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, giảm 2,9% so cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 9 tháng đạt khoảng 87,6 USD/thùng (tăng 17,6 USD/thùng so giá dự toán); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 6,14 triệu tấn, bằng 74% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 200,2 nghìn tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán, tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 305,2 nghìn tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán, tăng 13,1% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 105 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán.

Hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng tăng 15,9%, riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tăng 16,4% so cùng kỳ; trong đó, một số mặt hàng nhập khẩu có thuế đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh, tác động làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 31,4 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.