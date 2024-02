(TBTCO) - Tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, Thủ tướng cho biết, cả nước đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết và tặng quà gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa... tại Cần Thơ.

Sáng 4/2, tại Cần Thơ, trong không chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc Tết và tặng quà gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng tham dự sự kiện có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và TP. Cần Thơ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan đã tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 400 suất quà tặng các gia đình công nhân, lao động; 50 suất quà tặng người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trao tặng kinh phí cho 200 hộ gia đình (trị giá 10 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi đại diện các gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động dự buổi gặp mặt.

Theo lãnh đạo Cần Thơ, năm 2023, Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố. GRDP tăng trưởng 5,75%, thu nhập bình quân đầu người trên 97 triệu đồng.

Kế thừa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền Cần Thơ đã luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Dịp Tết năm nay, Cần Thơ đã quan tâm, chăm lo chu đáo, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho các gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (đến ngày cuối tháng 1/2024, Thành phố đã trao tặng 73.902 suất quà với tổng số tiền trị giá trên 74 tỷ đồng).

Thủ tướng cho biết, cả nước đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong đó tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện; chú trọng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt kết quả toàn diện, nổi bật; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc

Với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần... Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cho biết, trong dịp Tết năm nay, cả nước đã và đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng, toàn diện. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi tất cả các tỉnh, thành phố, cùng các cơ quan thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng ứng trực, thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết…

Thủ tướng tặng quà cho các gia đình chính sách, công nhân, lao động.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2023 của Cần Thơ, đóng góp vào sự phát triển, thành tựu, kết quả chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Năm 2024, Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, khắc phục các khó khăn, vượt qua các thách thức, tiến tới hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Thủ tướng lưu ý, Cần Thơ phải cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng trao tặng kinh phí cho 200 hộ gia đình (trị giá 10 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các cơ quan tiếp tục rà soát lại, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với các đối tượng thụ hưởng, nhất là tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, những người ốm đau… Các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, làm tốt công tác ứng trực phòng cháy chữa cháy, công tác khám chữa bệnh, hạn chế tai nạn giao thông… Thủ tướng mong người dân, nhất là thế hệ trẻ, hạn chế sử dụng, không lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia có trách nhiệm trong dịp Tết, thực hiện các quy định liên quan nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta làm tất cả những việc này để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ cùng các đại biểu một năm mới Giáp Thìn hạnh phúc, mạnh khỏe, thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta làm tất cả những việc này để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà đồng chí Lê Văn Lai (Ba Bường), sinh năm 1923, cán bộ tiền khởi nghĩa và đồng chí thương binh nặng Lâm Thị Mười, sinh năm 1936, tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Cần Thơ.

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của những người có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai và thương binh Lâm Thị Mười luôn khỏe mạnh, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục người dân và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu, văn minh./.