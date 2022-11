(TBTCO) - Chiều 11/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng gặp lại sau chuyến thăm thành công vừa qua của Tổng Thư ký LHQ đến Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của Ngài Tổng thư ký tháng 10 vừa qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, tài chính.

Hai bên đánh giá năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với thế giới, đặc biệt các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỉ giá, ngân hàng trung ương nhiều nước lớn tăng lãi suất… sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước đang phát triển.

Cùng với đó, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực… đều là những vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay phối hợp giữa tất cả các nước, đặc biệt là những nước lớn. Các quốc gia đang phát triển phải nỗ lực hơn nữa để phòng, chống các cú sốc từ bên ngoài và nâng cao tính tự lực tự cường, nhất là về an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Ngài Tổng Thư ký LHQ bày tỏ hài lòng về sự đóng góp của Việt Nam đối với LHQ cũng như kết quả chuyến thăm vừa qua; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngài Tổng thư ký LHQ cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một đất nước Việt Nam giàu tiềm năng với người dân hiếu khách, năng động./.