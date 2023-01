(TBTCO) - Tối 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì cuộc gặp mặt, chiêu đãi Đoàn Ngoại giao đầu năm mới 2023 nhân dịp Tết Quý Mão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì cuộc gặp mặt, chiêu đãi Đoàn Ngoại giao đầu năm mới 2023 nhân dịp Tết Quý Mão.

Cùng tham dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội; ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng chân thành cảm ơn các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, và thông qua các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian qua.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đại biểu, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo Thủ tướng, thế giới trải qua năm 2022 với rất nhiều biến động phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo như ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; cuộc xung đột tại Ukraine; lạm phát, thiếu hụt năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất; các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2023, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng của mỗi chúng ta. Song, chặng đường hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Từ đó, các quốc gia càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế; cùng nhau hợp tác, phối hợp hành động với cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Cũng nhờ đó mà đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát; hầu hết các quốc gia đã mở cửa trở lại và thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, cả nước đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15%; GDP cả năm tăng 8,02%; các cân đối lớn được bảo đảm; quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, với tinh thần hợp tác quốc tế cao đẹp, cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ kịp thời, có ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện để Việt Nam phòng, chống dịch, mở cửa và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nhấn mạnh những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực trong năm 2022

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chân thành cảm ơn các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, và thông qua các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2023, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng của mỗi chúng ta. Song, chặng đường hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng đề nghị, cần nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác, cùng nhau ứng phó hiệu quả với những thách thức mang tính toàn cầu với tinh thần "tất cả cùng thắng". Theo Thủ tướng, mỗi quốc gia có thể có sự khác biệt, giống như trong gia đình mỗi người có thể có tính cách khác nhau nhưng chúng ta cùng chung khát vọng, tầm nhìn, niềm tin, hy vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bao trùm, bình đẳng, toàn diện.

Đồng thời, cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để cùng nhau "hóa giải" các thách thức của kinh tế thế giới, diễn biến phức tạp của các vấn đề an ninh phi truyền thống, những cọ xát địa-chính trị, địa-kinh tế. Đồng thời, cần có những giải pháp chính sách kịp thời, phù hợp với bối cảnh từng quốc gia trên nguyên tắc chia sẻ, hỗ trợ, thấu hiểu và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân mỗi nước.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết, tháo gỡ khó khăn, rào cản để thúc đẩy các lĩnh vực là động lực của phục hồi kinh tế sau dịch bệnh như sản xuất, thương mại, du lịch, dịch vụ, chuỗi cung ứng… đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, nắm bắt cơ hội từ xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bao trùm, toàn diện, hợp tác, bền vững.

Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự cuộc gặp.

Thủ tướng khẳng định, về phần mình, Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước; là những sứ giả quan trọng để đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

"Tết cổ truyền dân tộc của chúng tôi đang đến gần. Việt Nam chúng tôi có câu: "Trăm nghe không bằng một thấy". Tôi xin chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ đầm ấm, an toàn, khỏe mạnh, có ý nghĩa. Mong rằng quý vị sẽ có dịp tham dự nhiều hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật; thưởng thức văn hóa ẩm thực, âm nhạc phong phú; tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam; để thực sự cảm nhận, chia sẻ, thấu hiểu và yêu mến đất nước, con người Việt Nam nhiều hơn"- Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định mong muốn nhân dân và đất nước Việt Nam, các nước bè bạn trên thế giới tiếp tục thành công trên con đường hướng tới hòa bình, hợp tác, phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Chính sách ngoại giao tích cực của Việt Nam

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Ngoại giao, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực trong năm 2022 với chính sách điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả, vượt qua nhiều khó khăn, nối dài những thành công trên hành trình hơn 35 năm đổi mới, mở cửa, mang đến những tâm thế mới để đất nước Việt Nam bước vào năm 2023 với những niềm tin mới, nguồn lực mới trong một năm sẽ có những thử thách nhưng cũng đầy ắp cơ hội mới. Trong đó, ông đánh giá GDP của Việt Nam năm 2022 tăng trưởng ngoạn mục và Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực.

Đại sứ nêu rõ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một quốc gia thân thiện, sẵn sàng là bạn tốt, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022 - 2026… là những minh chứng thuyết phục cho chính sách ngoại giao tích cực của Việt Nam.

Năm 2023, Đoàn Ngoại giao tin tưởng rằng, với quyết tâm và bản lĩnh, với chủ trương đối ngoại hòa bình và tinh thần xây dựng, Việt Nam sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình và ổn định thế giới, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nỗ lực giải quyết các thách thức chung vì một hành tinh đáng sống cho các thế hệ con cháu chúng ta.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ bày tỏ sự cảm kích đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cơ quan hữu quan Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ, lòng mến khách và tình bạn thân thiết đã dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống. Điều đó khiến cá nhân ông cũng như rất nhiều thành viên của Đoàn Ngoại giao ngày càng gắn bó, yêu mến đất nước Việt Nam. Đoàn Ngoại giao cũng quyết tâm tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hoà bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển bền vững.

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão, một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng với dân tộc Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama chúc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam một Mùa Xuân mới an vui, hạnh phúc và tiếp tục tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình hội nhập và phát triển thịnh vượng.