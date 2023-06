(TBTCO) - Nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc-cách Thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 km về phía Tây Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong giới thiệu và trao đổi với Thủ tướng về kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng Khu mới Hùng An - Ảnh: Nhật Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong tháp tùng Thủ tướng Chính phủ khảo sát; giới thiệu và trao đổi về kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng Khu mới Hùng An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về quy hoạch tổng thể Khu mới Hùng An

Khu mới Hùng An là khu kinh tế mới thí điểm cấp quốc gia về đổi mới và phát triển nền kinh tế số, thành phố xanh, thông minh của Trung Quốc, với sự tương tác hài hòa giữa con người-môi trường; là nơi sẽ đảm nhiệm một phần chức năng của Thủ đô Bắc Kinh.

Sau khi xem video giới thiệu và sa bàn quy hoạch tổng thể Khu mới Hùng An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát hiện trường xây dựng Ga Hùng An và trung tâm thương mại quốc tế Hùng An; thăm Định An Các và các khu vực khác trong Khu mới Hùng An.

Giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về Khu mới Hùng An, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Bắc Nghê Nhạc Phong cho biết, Khu mới Hùng An được xây dựng mới hoàn toàn, có diện tích 1.770 km2, bắt đầu được xây dựng từ năm 2017. Đến nay, cơ sở hạ tầng của Hùng An đã và đang được đầu tư, xây dựng đồng bộ, hiện đại; các tuyến đường sắt, đường bộ cao tốc kết nối thuận tiện; các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các trung tâm thương mại, tài chính, các khu cao ốc văn phòng và dành cho dân cư đã và đang được xây dựng hiện đại và khống chế về mật độ, độ cao.

Với việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ mới, vật liệu mới và năng lượng mới; phù hợp với phát triển kinh tế số, xã hội số, Hùng An sẽ trở thành một thành phố thông minh kiểu mẫu. Cũng tại đây, hàng chục triệu cây xanh đã được trồng; các sông, hồ, mặt nước được sạch hóa để phát triển nơi đây thành một thành phố xanh. Đến hết năm 2022, Khu mới Hùng An đã đón hơn 1,3 triệu người dân đến sinh sống, làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về quy hoạch tại Định An Các

Đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong việc xây dựng Khu mới Hùng An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Khu mới Hùng An; cho rằng Hùng An giải quyết được 3 căn bệnh cơ bản mà các đô thị lớn thường gặp là: Quá tải về hạ tầng; ô nhiễm môi trường sống; thiếu nhà ở và điều kiện sinh hoạt đủ tiêu chuẩn cho người dân.

Tìm hiểu về sự lựa chọn địa điểm, công tác quy hoạch, cơ chế huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài xã hội phục vụ xây dựng Khu mới Hùng An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ ấn tượng với việc khai thác tối đa nguồn lực lòng đất để phát triển hạ tầng, cũng như việc xanh hóa Khu mới Hùng An; cho rằng đây là mô hình mà Việt Nam cần tham khảo trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng Hùng An sẽ là hình mẫu trong phát triển, góp phần cùng Trung Quốc thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ 2 là xây dựng thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân. Tối cùng ngày, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác./.