(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và cho rằng, chuyến thăm này cùng với những tiếp xúc, trao đổi giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là cuộc điện đàm cấp cao rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (29/3/2023) là minh chứng sống động cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Hai bên điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh: Nhật Bắc

Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau hơn 6 năm và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Joe Biden đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Hai bên đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ và nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển toàn diện, ngày càng ổn định, thực chất, đi vào chiều sâu, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp. Đề nghị Chính quyền Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng…

Ngoại trưởng Blinken nhất trí hai bên còn nhiều dư địa hợp tác và cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Ngoại trưởng cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng đến các trụ cột và lĩnh vực như Thủ tướng đã đề cập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực góp phần nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ, quan hệ Đối tác Mekong - Hoa Kỳ, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải - hàng không ở Biển Đông, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác và hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống./.