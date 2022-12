(TBTCO) - Sáng 13/12 tại Nghệ An, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tọa đàm “Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.