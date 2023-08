Thúc đẩy sản xuất xanh, công nghiệp xanh trong lĩnh vực dệt may

(TBTCO) - Ban tổ chức Triễn lãm quốc tế thiết bị, công nghệ in thêu, sản phẩm và nguyên liệu dệt may Việt Nam cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực chuyển đổi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, công nghiệp xanh trong lĩnh vực dệt may theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, cụ thể hoá mục tiêu nêu trên, từ ngày 21-23/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm WTC EXPO, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra “Triển lãm quốc tế thiết bị, công nghệ in thêu, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may 2023".

Sự kiện này quy tụ hơn 200 gian hàng tập trung giới thiệu 10 nhóm sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp in thêu, gia công trang phục và sản xuất vải, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may… Thúc đẩy sản xuất xanh, công nghiệp xanh trong lĩnh vực dệt may. Ảnh: Nguyễn Vân Một số sản phẩm tiêu biểu trưng bày giới thiệu tại triển lãm như máy móc ngành - nguyên vật liệu ngành in vải; phần mềm thông minh - hệ thống CAD, đo cơ thể 3D, thử trang phục 3D, thiết kế 3D thông minh... Ban tổ chức cho hay, sự kiện sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp in thêu, gia công trang phục và sản xuất vải, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may… trong nước gặp gỡ, tham quan, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đồng ngành trên thế giới; tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận với các công nghệ sản xuất mới nhất tăng cường đầu tư máy móc thiết bị công nghệ, tăng dần tỷ lệ nội địa hoá, có thêm nguồn nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế theo hướng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Sự kiện là dịp giúp doanh nghiệp có cơ sở định hướng đầu tư, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong thời gian tới theo tiêu chí “Thương mại xanh, công nghiệp xanh”.

Song Linh