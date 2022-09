Tiền Giang: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tôn giáo trong xây dựng và phát triển quê hương

Tiền Giang hiện có 11 tổ chức tôn giáo đang hoạt động, với 235.925 tín đồ. Nhiều năm qua, đồng bào các tôn giáo tại tỉnh Tiền Giang luôn xây dựng trong giáo hội nếp sống, đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tôn giáo trong xây dựng và phát triển quê hương.

Nhiều gương điển hình trong đồng bào công giáo đã được UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: TL)

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh cho biết, với sự quan tâm, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng bào các tôn giáo tại tỉnh Tiền Giang luôn xây dựng trong giáo hội nếp sống, đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Trong đó, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã đóng góp hơn 78 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; xây 68 nhà Đại đoàn kết; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo....

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, dưới sự hướng dẫn của các cấp, các ngành, các địa phương, Phật giáo Tiền Giang luôn đạt nhiều thành tựu viên mãn; tổ chức được nhiều hoạt động phật sự có ý nghĩa và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện bác ái xã hội. Qua đó, Phật giáo Tiền Giang luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và nhân dân trong tỉnh, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xác định xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là mục tiêu mang tính nhân văn, xóa dần mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn chủ động làm "cầu nối" giữa các nhà hảo tâm với các địa phương còn khó khăn để xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà tình thương và các công tác an sinh xã hội khác trị giá trên 67 tỷ đồng...

Ông Võ Văn Thượng, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh chia sẻ: "Từ trước những năm 2009, thấy các em vùng sâu, vùng xa đi học qua những chiếc cầu ván hoặc phải lội qua những con rạch vô cùng vất vả, từ đó đội xây cầu từ thiện của Giáo hội ra đời và hoạt động cho đến nay. Hiện tại, đội đã vận động, xây dựng 8 chiếc cầu nông thôn với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh còn vận động xây dựng 17 nhà tình thương cho hộ nghèo; phát trên 2.000 phần quà cho gia đình nghèo; hỗ trợ gần 19.000 suất ăn miễn phí; xe chuyển bệnh từ thiện trên 658 lượt...".

Trụ trì chùa Thiên Phước (xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) gửi đến Ủy ban MTTQVN xã Phú Quý 90 phần thuốc và 1.300 kg gạo để hỗ trợ người dân mắc COVID-19. (Ảnh: TL)

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện

Những năm qua, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh luôn thể hiện tinh thần "Sống tốt đời, đẹp đạo".

Linh mục Trương Quý Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chia sẻ: "Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 54.572 người theo đạo Công giáo, 52 nhà thờ. Phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo", thời gian qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương. Mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể luôn đồng tư tưởng, thực hiện tốt các mục tiêu thi đua do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát động. Các giáo xứ, dòng tu, đồng bào công giáo luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các giáo xứ đã chung sức, đồng lòng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên 12 tỷ đồng".

Trên địa bàn tỉnh hiện có 628 cơ sở thờ tự của các tôn giáo, trong đó có 541 cơ sở thờ tự văn hóa đã góp phần làm phong phú nền văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia đóng góp vào việc thực hiện chính sách chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách phổ cập giáo dục, đưa trẻ đến trường, vận động giúp đỡ tập sách, trang phục, phương tiện đi lại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, tổ chức các ngày lễ như: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, trợ giúp học sinh nghèo học tập thông qua chương trình "Nâng bước đến trường", cùng nhiều hoạt động giúp học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Song song đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng được các tôn giáo tích cực thực hiện với các cơ sở thuốc nam và phòng khám của tổ chức Cao Đài Tiên Thiên, Tịnh Độ cư sĩ; các hoạt động khám, chữa bệnh và hỗ trợ thuốc miễn phí trên 51.288 lượt người nghèo, với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thực hiện các hoạt động khác như: Xây dựng trường học; nhà dưỡng lão để chăm sóc sức khỏe cho người già neo đơn, trẻ mồ côi; mua xe cứu thương, ủng hộ bếp ăn từ thiện xây dựng các công trình văn hóa địa phương và các hoạt động bác ái…, với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Tín đồ các tôn giáo đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tốt quy ước khu dân cư, sống hòa thuận đoàn kết trong cộng đồng; tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự (đã cung cấp cho ngành Công an hàng trăm nguồn tin vi phạm pháp luật), đóng góp trên 200 triệu đồng thực hiện mô hình camera an ninh tại khu dân cư…