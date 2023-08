Tiếp tục duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

Không hạn chế tỷ lệ vốn góp nước ngoài với ba dịch vụ mới Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) là mở rộng phạm vi điều chỉnh 3 dịch vụ mới: dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây là dịch vụ thực hiện lưu trữ, xử lý dữ liệu. Pháp luật một số quốc gia tập trung vào vấn đề bảo vệ dữ liệu, pháp luật Việt Nam quy định tương đối hoàn chỉnh về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu. Vì vậy, việc quản lý các dịch vụ này ở mức độ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Dịch vụ OTT viễn thông là dịch vụ không có hạ tầng mạng, người sử dụng dễ dàng thay đổi nhà cung cấp, thị trường có khả năng tự điều tiết. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo luật quy định quản lý dịch vụ này có độ mở, linh hoạt, không cản trở việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Các quy định trong dự thảo luật chủ yếu nhằm bảo vệ quyền lợi người sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo luật điều chỉnh 3 dịch mới là cần thiết, nhưng chỉnh lý theo hướng “quản lý nhẹ”. Trong đó, không hạn chế tỷ lệ vốn góp nước ngoài đối với hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ OTT viễn thông tại Việt Nam.