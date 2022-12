Tiêu thụ xe ô tô chậm lại và giảm so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA ), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 11 đạt 36.371 xe, giảm 0,5% so với tháng 10/2022 và giảm 6% so với tháng 11/2021

Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 29.750 xe (tăng 5% so với tháng 10), xe thương mại là 6.455 xe (giảm 19%) và 166 xe chuyên dụng (giảm 49%). Lượng xe lắp ráp trong nước tháng 11 bán ra là 18.813 xe, giảm 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.558xe, tăng 6% so với tháng trước.

Top 10 xe bán chạy tháng 11: Ford tạo dấu ấn cả 3 mẫu xe cùng lọt Top. Ảnh: Thanh Mai

Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11 vừa qua, Toyota Corolla Cross đã bán được 2.418 xe (tăng 329 xe so với tháng 10) và giành ngôi đầu từ tay Ford Ranger. Các vị trí tiếp theo thuộc về mẫu MPV Mitsubishi Xpander và sedan hạng B Hyundai Accent với doanh số lần lượt là 2.370 xe và 2.097 xe.

Đáng chú ý, ngoài những cái tên vốn quen thuộc, top 10 ô tô còn có sự góp mặt của tân binh Ford Territory. Chỉ sau 1 tháng ra mắt thị trường Việt Nam mẫu C-SUV này đã ngay lập tức góp mặt trong 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2022.

Danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 11/2022 đã có sự xáo trộn đáng kể về thứ tự khi Hyundai "tụt hạng" 2 mẫu xe "hot" và Ford lần đầu có cả 3 mẫu xe cùng lọt Top.

Đây cũng là lần đầu tiên mà hãng xe Ford có đến 3 đại diện trong danh sách này gồm: Ranger, Everest và Territory.

