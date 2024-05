Tín dụng TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng

(TBTCO) - Ghi nhận trong những tháng đầu năm 2024, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Theo đó, tháng 4/2024 tăng 0,35% so với tháng trước, 4 tháng đầu năm tăng 1,31% so với cuối năm 2024 và tăng 9,33% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Lệnh cho biết, sau khi giảm vào tháng 1/2024, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tăng trưởng trở lại và duy trì tốc độ tăng trưởng dương vào các tháng sau đó. Cụ thể, tháng 2/2024 tín dụng tăng 0,01%, tháng 3/2024 tăng 1,9% và tháng 4/2024 tăng 0,35%. Như vậy 4 tháng đầu năm tín dụng trên địa bàn tăng 1,31% và tăng 9,33% so với cùng kỳ. Chính sách tín dụng và lãi suất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, về chi phí tài chính và kích thích doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tín dụng trung dài hạn tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn, tăng 1,96% trong 4 tháng đầu năm, trong khi đó tín dụng ngắn hạn tăng 0,6%. Theo ông Lệnh, các chương trình tín dụng và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt. Trong đó các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 40.568 khách hàng, với tổng dư nợ được cơ cấu đạt 46.793 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn đạt 184.135 tỷ đồng cho 43.171 khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp về giảm lãi suất cho vay; về cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp; tăng hạn mức tín dụng và cho vay mới với lãi suất thấp… giúp doanh nghiệp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng về chương trình cho vay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn đến nay đạt 222.198 tỷ đồng, với 3.634 khách hàng vay vốn, tăng 3,8% so với cuối năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn). Hoạt động cho vay bình ổn thị trường đạt 3.631 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng, góp phần quan trọng vào bình ổn thị trường, giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu và góp phần nâng cao hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng trên địa bàn./. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho rằng, kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm tiếp tục phản ánh hiệu quả chính sách và gắn liền với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, gắn liền với nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Gia Cư