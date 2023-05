TP. Đà Nẵng: Nhiều khoản thu nội địa sụt giảm

(TBTCO) - Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố tháng 4/2023 được 1.538,4 tỷ đồng, đạt 8,3% dự toán. Lũy kế thu nội địa 4 tháng đầu năm được 6.118 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán, bằng 76,8% so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu giảm so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2023 khối cơ quan cục thuế và khối chi cục thuế khu vực, quận như sau: Khối cơ quan cục thuế 4 tháng đầu năm thu được 4.127 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 70,1% so với cùng kỳ, nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 35,2% dự toán và bằng 91,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo cục và cán bộ các phòng chuyên môn Cục Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp, trao đổi với người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Khối quận thu được 1.840,1 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán và bằng 96,4% cùng kỳ, nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 36,3% dự toán và bằng 95,9% cùng kỳ; huyện Hòa Vang thu được 151,1 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán và bằng 89,3% cùng kỳ.

Xử lý qua thanh tra, kiểm tra 276,4 tỷ đồng Ông Trương Công Khoái cho biết, lũy kế đến cuối tháng 4/2023, cục thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 486/2.080 đơn vị; đạt 23,4% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 276,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế, tiền phạt tăng thu qua xử lý là 95,6 tỷ đồng, giảm lỗ 170,6 tỷ đồng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 6,8 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 3,4 tỷ đồng.

Ông Khoái cho biết, một số khoản thu, sắc thuế trong tháng 4/2023 đều đạt dự toán, như thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) được 749,8 tỷ đồng, đạt 7,9% dự toán. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) được 318,4 tỷ đồng, đạt 7,6% dự toán; thu thuế tiêu thụ đặc biệt được 273,8 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán; thu thuế thu nhập doanh nghiệp được 182,5 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán.

Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác được 702,1 tỷ đồng, đạt 10,9% dự toán và tăng 8,9% (so với cùng kỳ). Trong đó, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 241,5 tỷ đồng, đạt 11% dự toán; trong đó, thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 134,3 tỷ đồng, tăng 22,2 tỷ đồng; thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là 42 tỷ đồng, giảm 101 tỷ đồng, nguyên nhân do thị trường kinh doanh bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm do tình hình suy thoái kinh tế, lãi suất ngân hàng tăng cao, người nộp thuế (NNT) thắt chặt chi tiêu và khó tiếp cận hơn với nguồn vốn vay ngân hàng.

Đánh giá công tác quản lý thu NSNN ảnh hưởng đến kết quả thu nội địa, ông Khoái cho rằng, tuy các khoản thu đạt dự toán, nhưng nhiều khoản thu giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là do giảm thu theo một số chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được Quốc hội, Chính phủ ban hành.

Đẩy mạnh tuyên truyền về hóa đơn điện tử

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa tháng 5 và quý II/2023, ông Khoái cho hay, cục thuế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, trong đó đặc biệt lưu ý các khoản thu đạt thấp, các khoản thu giảm sâu qua từng tháng; tập trung rà soát, phân tích kỹ nguyên nhân, đánh giá tác động của việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn ảnh hưởng tới nguồn thu theo lĩnh vực, theo sắc thuế, theo địa bàn... phục vụ cho công tác dự báo, chỉ đạo điều hành thu các tháng, quý còn lại trong năm.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan tài nguyên và môi trường trong công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, bao gồm cả các khoản thu, truy thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất HĐND thành phố giao. Đối với các kiến nghị liên quan đến các doanh nghiệp, đơn vị đã bỏ trốn, mất tích, giải thể, không còn địa chỉ để truy thu, đôn đốc, gửi văn bản báo cáo đề nghị UBND thành phố báo cáo Kiểm toán Nhà nước xem xét xử lý theo quy định.

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật thuế về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến NNT theo các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm về thuế, hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của NNT.

Cục thuế tiếp tục phổ biến và tuyên truyền Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023 để NNT hiểu rõ, được thụ hưởng đầy đủ các ưu đãi từ chính sách, đồng thời hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu.