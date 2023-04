TP. Đà Nẵng: Thu nội địa quý I đạt 24,8% dự toán

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố tháng 3/2023 được 1.377,6 tỷ đồng, đạt 7,5% dự toán; lũy kế thu nội địa quý I/2023 được 4.579,7 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán, bằng 79,7% so với cùng kỳ.

Ước giảm thu 363 tỷ đồng do thực hiện các chính sách

Đánh giá kết quả thu ngân sách, ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thu nội địa quý I/2023 từ 3 khu vực kinh tế là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 2.539,6 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán, bằng 99,8% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp, hướng dẫn người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, thu từ thuế giá trị gia tăng được 1.093,3 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 8,8% (so cùng kỳ). Nguyên nhân do trong quý I hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản được ổn định, một số doanh nghiệp có phát sinh nộp tăng so với cùng kỳ như: Công ty CP Địa Cầu nộp 40 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng; Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Hòa Khánh nộp 21 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng; Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nộp 10 tỷ đồng, cùng kỳ không phát sinh...

Xử lý qua thanh tra, kiểm tra 227,7 tỷ đồng Ông Trương Công Khoái cho hay, trong quý I/2023, cục thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 299/2.080 đơn vị, đạt 14,4% chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục Thuế giao và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2022; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 227,7 tỷ đồng (bằng 411% so với cùng kỳ). Đối với chuyên đề chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 2 doanh nghiệp có sai phạm về thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, qua đó xử lý truy thu và phạt là 45,2 tỷ đồng.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt được 672,8 tỷ đồng, đạt 22,7% dự toán, bằng 90,7% (so với cùng kỳ); thu thuế thu nhập doanh nghiệp được 764,2 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán, bằng 97%; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách được 1.801,4 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán, bằng 101,6%.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, tình hình kinh tế quý I trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có những khởi sắc. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2023 ước tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên không đồng đều ở các ngành nghề, lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ đạt 96,8% so với cùng kỳ, do nhiều doanh nghiệp không có đơn đặt hàng mới, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao, thị trường xuất khẩu không thuận lợi, đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh năm 2022 tiếp tục ảnh hưởng giảm thu sang năm 2023 cùng với các chính sách mới được ban hành năm 2023 đã tác động làm giảm thu nội địa, cục thuế ước giảm thu do thực hiện các chính sách trong quý I/2023 là 363 tỷ đồng.

Phối hợp quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý II/2023, ông Khoái cho rằng, cục thuế cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, trong đó đặc biệt lưu ý các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ, so với nhiệm vụ, so với dự toán. Đồng thời, đơn vị phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động, theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, dự báo mức độ ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cũng như tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới nguồn thu để chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo từng tháng, quý; theo từng nguồn thu, từng người nộp thuế (NNT) và gắn với trách nhiệm thực hiện của từng lãnh đạo, công chức thuế.

Cùng với đó, cục thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan tài nguyên và môi trường trong công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, bao gồm cả các khoản thu, truy thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất HĐND thành phố giao.

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế.

Theo ông Khoái, cục thuế sẽ tăng cường kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ thuế hàng tháng, cập nhật kịp thời nghĩa vụ kê khai đối với NNT mới thành lập, chuyển địa điểm kinh doanh, giải thể, ngừng hoạt động để lập danh sách theo dõi, quản lý đầy đủ nghĩa vụ kê khai của NNT. Triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế kịp thời, đầy đủ; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh tình trạng hoạt động, vi phạm pháp luật của NNT...