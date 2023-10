TP. Hồ Chí Minh: Sẽ xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo thiếu trách nhiệm để giải ngân đầu tư công thấp

Tổng giá trị giải ngân thuộc kế hoạch năm 2023 của TP.HCM đến 19/10/2023 đạt 24.044 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35% so với kế hoạch vốn do UBND thành phố giao và đạt 34% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước (51,38%) và thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân 05 năm trước liền kề tính đến tháng 10 của thành phố là 42,7%.