(TBTCO) - Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, dự báo sức mua trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng cao 2 - 3 lần so với ngày bình thường. Để đảm bảo bình ổn giá cho người dân, các nhà bán lẻ đã tăng lượng hàng, đồng thời tung khuyến mãi để thu hút khách.

Các siêu thị đang áp dụng giảm sâu để kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đại diện siêu thị WinMart/WinMart+ cho biết, sức mua của người tiêu dùng thường tăng mạnh vào các dịp lễ và dự báo sức mua dịp lễ năm nay tăng khoảng 30% so với thông thường. Trong đó, nhu cầu mua thực phẩm khô, bánh kẹo, đồ uống giải khát cũng tăng đột biến.

Để đáp ứng nhu cầu này trong dịp lễ 30/4 và 1/5, WinMart đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để tăng lượng dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình ưu đãi giá để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, các sản phẩm đang được giảm giá sâu là nước ngọt Coca-Cola (giảm 29%), gạo đặc sản Tám Gò Công VINAFOOD1 (giảm 20%)...

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra của nhà bán lẻ Saigon Co.op cũng đang có chương trình “Sale tưng bừng - ăn mừng lễ lớn” với việc giảm giá từ 50% toàn bộ 5 ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm tươi sống, bia, nước giải khát nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức tiệc họp mặt, những chuyến du lịch xa… của người dân.

"Dù chỉ mới diễn chương trình khuyến mãi nhưng ghi nhận từ hệ thống siêu thị Co.opmart, chương trình giảm giá đã kéo sức mua tại các siêu thị Co.opmart những ngày qua tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường và dự báo trong 5 ngày nghỉ lễ, sức mua sẽ được đà tăng vọt" - đị diện Co.opmart cho biết.

Còn theo đại siêu thị Emart, đơn vị đã tung ra hàng loạt sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi thuộc chương trình khuyến mãi “Siêu sale mừng lễ lớn”, kéo dài từ ngày 27/4 đến hết ngày 10/5/2023 với hàng ngàn sản phẩm ưu đãi cực tốt dành cho người tiêu dùng mua sắm dịp này. Trong đó, các thương hiệu lớn như Heineken, Everon, Tefal… cũng đồng loạt khuyến mãi lên đến 50% kèm quà tặng để thu hút khách hàng.

Mặt hàng thực phẩm, trái cây... tại TP. Hồ Chí Minh giảm giá sâu trong dịp lễ.

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm, sức mua bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 9,1% với tổng mức bán lẻ hàng hóa, ước đạt 163.606 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu bán lẻ hàng hóa có tăng song mức tăng này vẫn còn chậm so với cả nước. Nguyên nhân do sức mua chậm là do nhu cầu mua sắm của người dân đang giảm sút, đây là thách thức đối với TP. Hồ Chí Minh khi muốn tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa trong năm nay.

Để kích cầu tiêu dùng, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã gửi công văn vận động doanh nghiệp giảm giá trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ngoài đợt giảm giá này, trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 đợt kích cầu lớn, trong đó đợt 1 bắt đầu vào tháng 6 tới và đợt 2 vào khoảng tháng 11. Thông qua những đợt này, thành phố kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng doanh thu bán lẻ, từ đó tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn./.