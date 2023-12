Triển khai phương án chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp tết

Tăng cường tuần tra biên giới và kiểm soát gian lận thuế Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng sông, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế thuộc địa bàn hoạt động hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh; xây dựng, triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, các lực lượng hải quan tập trung vào các mặt hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã...) và hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, giả nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... (xăng dầu, khoáng sản, kim khí quý, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, hàng may mặc và thời trang cao cấp, rượu ngoại, thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, đường cát, bánh kẹo, thực phẩm, dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, gia súc, gia cầm...). Đồng thời, lực lượng chống buôn lậu hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm... Các đơn vị nghiệp vụ, cục thuế các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận thương mại về thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những doanh nghiệp được miễn giảm, gia hạn tiền thuế. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng, mua bán hóa đơn trái phép, thành lập công ty “ma” xuất hoá đơn khống để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận liên quan đến công tác quản lý thuế...