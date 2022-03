Từ 15h chiều 21/3, giá xăng giảm sau 7 lần tăng liên tiếp

(TBTCO) - Tháng 3/2022, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt "An Vui Sống Khỏe" – sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/năm. Tất cả trong một, An Vui Sống Khỏe hội tụ các quyền lợi ưu việt, đảm bảo tài chính - nâng lưng đỡ túi để các gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống và duy trì "sức khỏe 5 sao". Chăm sóc sức khỏe chu toàn cho người tham gia cả trước, trong và sau điều trị, An Vui Sống Khỏe là tài sản cần có của mỗi gia đình.