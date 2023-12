Tuân thủ và thực hành tiêu chuẩn phát triển bền vững, Prudential vinh danh trong Top 100 CSI 2023

Nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh các giải thưởng uy tín trong nước, Prudential còn được ghi nhận bởi nhiều tổ chức trong khu vực. Gần đây nhất, cuối tháng 11, Prudential Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) với hạng mục “Asia’s Most Influential Companies” - giải thưởng ghi nhận các công ty tiên phong ở châu Á, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân lực, nguồn lực và tác động toàn cầu. Trước đó, tháng 9, Prudential nhận giải Excellence in Workplace Culture (hạng Vàng) trong lễ trao giải HR Excellence Awards tại Singapore vinh danh doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao sự phát triển và phúc lợi nhân viên. Năm 2023 đánh dấu 175 năm thành lập tập đoàn Prudential toàn cầu, Prudential luôn nỗ lực kiên định với định hướng phát triển bền vững, hiện thực hóa sứ mệnh trở thành “người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.