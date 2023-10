(TBTCO) - Rạng sáng 11/10/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 6 đồng, hiện ở mức 24.063 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,31%, xuống mốc 105,77.

Dự đoán trong ngày hôm nay, đồng Euro mạnh lên khi đồng USD giảm. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch 11/10, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 6 đồng, hiện ở mức: 24.063 đồng.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.216 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.216 VND/USD.

Theo ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại: Vietcombank công bố tỷ giá mua vào 24,215 VND/USD - bán ra 24,585 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24,160 VND/USD - bán ra 24,620 VND/USD; tại BIDV mua vào 24,260 VND/USD - bán ra 24,560 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào 25,132.46 VND/Euro - bán ra 26,512.19 VND/Euro; tại Vietinbank mua vào 25,029 VND/Euro - bán ra 26,329 VND/Euro; tại BIDV mua vào 25,290 VND/Euro - bán ra 26,480 VND/Euro.

* Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua 159.23 VND/JPY - bán ra 168.55 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào 159.96 VND/JPY - bán ra 169.66 VND/JPY, tại BIDV mua vào 160.78 VND/JPY - bán ra 169.12 VND/JPY,

* Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào 15,214.57 VND/AUD - bán ra 15,862.29 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào 15,377 VND/AUD - bán ra 15,997 VND/AUD; tại BIDV mua vào 15,326 VND/AUD - bán ra 15,849 VND/AUD.

* Tỷ giá đô la Canada (CAD) tại Vietcombank giá mua vào 17,490.82 VND/CAD - bán ra 18,235.45 VND/CAD; tại Viettinbank mua vào 17,660 VND/CAD - bán ra 18,370 VND/CAD; tại BIDV mua vào 17,572 VND/CAD - bán ra 18,215 VND/CAD.

* Tỷ giá Franc Thụy Sỹ (CHF) tại Vietcombank giá mua vào 26,269.06 VND/CHF - bán ra 27,387.40 VND/CHF; tại Viettinbank mua vào 26,455 VND/CHF - bán ra 27,425 VND/CHF; tại BIDV mua vào 26,356 VND/CHF - bán ra 27,340 VND/CHF.

* Tỷ giá Bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào 29,085.34 VND/GBP - bán ra 30,323.58 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào 29,426 VND/GBP - bán ra 30,606 VND/GBP; tại BIDV mua vào 29,213 VND/GBP - bán ra 30,283 VND/GBP.

* Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào 3,277.14 VND/CNY - bán ra 3,417.17 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào 3,276 VND/CNY - bán ra 3,416 VND/CNY; tại BIDV mua vào 3,313 VND/CNY - bán ra 3,402 VND/CNY.

Diễn biến thị trường quốc tế

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm so với những ngày vừa qua, dừng ở mức 105,77 điểm - giảm 0,31% so với chốt phiên ngày 10/10.

Dự đoán trong ngày hôm nay, đồng Euro mạnh lên khi đồng USD giảm do lãi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh sau những bình luận ôn hòa hơn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, cũng như triển vọng kích thích từ Trung Quốc.

Đồng Euro tăng 0,3% so với đồng USD lên 1,0604 USD. Trong khi DXY, thước đo tiền tệ của Mỹ so với 6 đồng tiền khác đã giảm khoảng 0,31% xuống 105,77. Con số này thấp hơn nhiều so với mức cao nhất của tuần trước là 107,34.

Ở thị trường tiền tệ khác, đồng Yen suy yếu 0,13% so với đồng USD xuống 148,68/USD. Đồng Yen tăng trở lại sau khi hãng tin Kyodo đưa tin Ngân hàng Nhật Bản đang xem xét nâng dự báo lạm phát tiêu dùng cốt lõi trong năm nay, nhưng sau đó đã từ bỏ mức tăng của mình.

Hiện tại, đồng Shekel của Israel giao dịch ở mức 3,9550/USD, vừa thoát khỏi mức thấp gần 8 năm, sau khi ngân hàng trung ương cam kết chi 30 tỷ USD để ngăn chặn việc bán tháo đồng tiền này./.