(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 1/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giảm 32 VND, hiện ở mức 23,991 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,22%, đạt mốc 103,62.

Đồng USD thế giới hồi phục nhích tăng trở lại. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,140 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,710 VND/Euro - 27,312 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,225 và mức bán ra là 24,595, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 31/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,815 - 25,050 VND/USD giảm 36 VND ở chiều mua và 185 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 31/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,225 VND 24, 595 VND Vietinbank 24, 210 VND 24, 630 VND BIDV 24, 265 VND 24, 575 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25, 742 VND 27,156 VND Vietinbank 25, 836 VND 27, 126 VND BIDV 26, 996 VND 27, 133 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.28 VND 169.64 VND Vietinbank 162.02 VND 171.72 VND BIDV 161.66 VND 170.23 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng giá so với đồng Euro và giảm mức lỗ so với đồng Yen trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không phải là "trường hợp cơ bản" của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.

Đồng Euro giảm 0,4% xuống 1,08005 USD và xuống mức thấp nhất là 1,07950 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12. Đồng tiền chung châu Âu hiện đang trên đà giảm 2,2% trong tháng này, tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9.

Trong khi đó, đồng USD giảm 0,25% xuống 147,26 Yen. Đồng tiền Nhật Bản đã suy yếu do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản quá lớn. Đồng Bảng Anh đã giảm 0,28% xuống còn 1,26630 USD trước thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào hôm nay 1/2, với lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên./.