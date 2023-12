(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 13/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,941 VND/USD, tăng 9 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,29%, xuống mốc 103,80.

Tại thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 9 đồng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.088 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 24.486 VND/Euro – 27.064 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.710 – 24.750 VND/USD, giảm 12 VND/USD chiều mua vào và giảm 22 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,060 VND 24,430 VND Vietinbank 24,018 VND 24,478 VND BIDV 24,130 VND 24,430 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,454.05 VND 26,851.69 VND Vietinbank 25,337 VND 26,637 VND BIDV 25,672 VND 26,858 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.86 VND 171.34 VND Vietinbank 162.6 VND 172.3 VND BIDV 163 VND 171.56 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, trước khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra dự báo kinh tế và lãi suất cập nhật sau cuộc họp chính sách mới nhất của họ sẽ diễn ra vào hôm nay, 13/12.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã tăng 0,24%, đạt mức 1,0790 USD. Trong khi đó, đồng bạc xanh giảm 0,40%, xuống mức 145,60 Yen Nhật, sau khi chạm mức thấp nhất trước đó là 144,75.

Trước đó, đồng Yen đã biến động tích cực do suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tiến gần hơn đến việc chấm dứt chính sách lãi suất âm.