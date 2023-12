Tỷ giá hôm nay (14/12): Đồng USD trên thị trường tự do và thế giới lao dốc mạnh

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 14/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,954 VND/USD, tăng 13 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,93%, xuống mốc 102,93.

Tỷ giá USD giảm mạnh trên thị trường.Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.101 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 24.563 VND/Euro – 27.149 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay lao dốc mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 35 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.603 – 24.663 đồng/USD, giảm mạnh 116 đồng/USD chiều mua vào và giảm 96 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,050 VND 24,420 VND Vietinbank 24,025 VND 24,485 VND BIDV 24,130 VND 24,430 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,493.19 VND 26,893 VND Vietinbank 25,545 VND 26,845 VND BIDV 25,707 VND 26,895 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.88 VND 171.36 VND Vietinbank 166.04 VND 175.74 VND BIDV 162.53 VND 171.07 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm giá so với đồng Euro và đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu cho thấy việc tăng lãi suất của Mỹ đã chấm dứt và chi phí vay sẽ giảm vào năm 2024.

Đồng Euro tăng 0,80%, đạt mức 1,0882 USD, có thời điểm chạm mốc 1,08970 USD - mức cao nhất kể từ ngày 1/12. Đồng tiền chung này đang trên đà đạt mức tăng phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 14/11.

Trong khi đó, đồng bạc xanh giảm 1,67% xuống mức 143,03 Yen Nhật, mức thấp nhất kể từ ngày 8/12. Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ tiến hành cuộc họp chính sách vào tuần tới./.