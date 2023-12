(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 20/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23, 914 VND/USD, tăng 31 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,44%, xuống mốc 102,12.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.059 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.808 VND/Euro - 27.420 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh nhẹ cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch quanh mức 24.685 – 24.725 VND/USD, tăng 5 VND/USD chiều mua vào và giảm 5 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,145 VND 24,515 VND Vietinbank 24,135 VND 24,555 VND BIDV 24,220 VND 24,520 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,936 VND 27,359 VND Vietinbank 26,996 VND 27,286 VND BIDV 26,255 VND 27,387 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.99 VND 173.60 VND Vietinbank 164.99 VND 174.69 VND BIDV 164.65 VND 173.32 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing).

Đồng USD tiếp tục gặp khó khăn so với hầu hết các đồng tiền chính khi các nhà giao dịch bán tháo ồ ạt đồng tiền Mỹ do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp bắt đầu cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3.

Đồng USD tăng so với đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Ngân hàng Nhật Bản không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của họ sắp kết thúc, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào năm tới tiếp tục đè nặng lên đồng bạc xanh. Theo đó, Ngân hàng Nhật Bản đã quyết định duy trì các chính sách cực kỳ lỏng lẻo đúng như dự đoán của thị trường.

Đồng USD tăng 0,79% so với đồng Yen Nhật, hiện ở mức 143,925 Yen. Tính đến ngày 18/12, đồng USD đã giảm khoảng 3,7% so với đồng Yen Nhật trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của đồng USD, và cũng do các nhà giao dịch tăng cường tích trữ đồng Yen do suy đoán về sự thay đổi chính sách của Ngân hàng Nhật Bản.

Đồng AUD và NZD nhạy cảm với rủi ro hiện đang chạm mức cao nhất trong gần 5 tháng, tiếp tục được hưởng lợi từ việc đồng USD giảm giá.

Đồng AUD tăng 0,78%, đạt mức 0,6757 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,56%, được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD./.