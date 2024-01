(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 23/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 6 VND hiện ở mức 24,031 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,03%, đạt mốc 103,33.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,182 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,891 VND/Euro – 27,511 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,335 và mức bán ra là 24,705, giảm 10 VND so với phiên giao dịch ngày 22/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,040– 25,090 VND/USD tăng 18 VND ở chiều mua và tăng 48 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 22/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,335 VND 24,705VND Vietinbank 24,335 VND 24,755 VND BIDV 24,405 VND 24,705 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,062 VND 27,492 VND Vietinbank 26,114 VND 27,404 VND BIDV 26,329 VND 27,468 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160,67 VND 170.06 VND Vietinbank 161.84 VND 171.54 VND BIDV 161.81 VND 170.31 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đi ngang trong phiên giao dịch vừa qua, trước các quyết sách của Ngân hàng trung ương ở Nhật Bản (BOJ) và khu vực đồng Euro giúp xác định hướng đi của đồng yên Nhật và đồng Euro trong năm nay.

Đồng Yen Nhật đã thoát khỏi mức 148,80/USD vào cuối tuần trước, mức thấp nhất trong 1 tháng và tăng lên mức cao nhất là 147,61, khi BOJ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Đồng USD đã giảm 0,1% so với đồng tiền Nhật Bản, xuống mức 148,06 Yen.

Đồng Euro đã chốt phiên giao dịch giảm 0,1%, xuống mức 1,0883 USD. Các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng đồng Euro xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11, theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai./.