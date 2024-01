(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 29/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24,036 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giữ mốc 103,47.

Kiểm đếm đồng USD. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,187 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,761 VND/Euro - 27,368 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.395 và mức bán ra là 24.765, giảm 5 VND so với phiên giao dịch ngày 26/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,010 - 25,050 VND/USD tăng 18 VND ở chiều mua và 8 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 27/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,395 VND 24,765 VND Vietinbank 24,390 VND 24,810 VND BIDV 24,460 VND 24,770 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,979 VND 27,405 VND Vietinbank 26,100 VND 27,390 VND BIDV 26,251 VND 27,391 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.55 VND 170.99 VND Vietinbank 161.82 VND 171.52 VND BIDV 162.59 VND 171.20 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đã mắc kẹt trong khoảng 102,75-103,85 trong hơn một tuần nay. Xu hướng trong ngắn hạn là tích cực đối với đồng USD. Như vậy, khả năng chỉ số này sẽ vượt ngưỡng 103,85 và tăng vượt lên trên mốc 104 là rất cao trong những ngày tới. Việc chỉ số này đạt mức tăng bền vững trên 104 sẽ là động lực giúp đồng USD tiếp tục tăng giá lên vùng 105-105,30 trong ngắn hạn.

Ngược lại, việc Chỉ số DXY phá vỡ dưới mốc 102,75 có thể kéo nó xuống mốc 102 - một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Chỉ số này sẽ chịu áp lực giảm nhiều hơn nếu trượt xuống dưới mốc 102. Điều này có thể khiến chỉ số giảm xuống vùng 101-100 một lần nữa.

Ở một diễn biến khác, đồng Euro đã giảm dần trong vài tuần qua. Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn còn nguyên. Mức kháng cự đối với chỉ số EUR/USD nằm trong vùng 1.0900-1.0920. Đồng Euro có thể giảm xuống 1,0770 hoặc 1,0730 trong tuần này.

Hành động giá sau đó sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. Việc bật lên từ chính mức 1,0770 hoặc 1,0730 có thể đưa đồng Euro tăng trở lại mức 1,0900 một lần nữa./.