(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 4/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 38 VND/USD ở mức 23.886 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, đạt mốc 102,48.

Kiểm đếm đồng USD. Ảnh: minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,030 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,843 VND/Euro - 27,458 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,708 - 24.768 VND/USD, giảm 12 VND ở chiều mua vào và giảm 2 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,150 VND 24,520 VND Vietinbank 24,133 VND 24,593 VND BIDV 24,235 VND 24,535 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,984 VND 27,410 VND Vietinbank 25,769 VND 27,269 VND BIDV 26,174 VND 27,381 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 166.61 VND 176.37 VND Vietinbank 165.96 VND 175.66 VND BIDV 166.91 VND 175.67 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục chốt lãi đồng USD sau khi được tích lũy vào cuối năm ngoái, trong bối cảnh thị trường có nhiều nghi vấn xoay quanh việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 6 lần vào năm 2024.

Trong tháng 12, đồng USD giảm khoảng 2%.

Giao dịch tương đối trầm lắng khi thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ và thị trường đón nhận dữ liệu kinh tế Mỹ ảm đạm so với kỳ vọng vào hôm 3/1.

Mặt khác, đồng USD vốn trước đó đã tăng trưởng song song với lãi suất trái phiếu kho bạc, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 4% sau hai tuần. Tuy nhiên, lãi suất 10 năm kể đã giảm 4,1 điểm cơ bản, xuống mức 3,90%, song, chỉ số DXY vẫn giữ mức tăng và gần đây nhất là tăng 0,2%, sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần là 102,61.

Tại thị trường tiền tệ khác, đồng Euro cuối cùng đã giảm 0,2% so với đồng Đô la ở mức 1,0924 USD. Trước đó, nó đã giảm xuống 1,0893 USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12 và giảm 0,95% vào thứ Ba, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng Bảy.

Đồng bạc xanh gần đây nhất đã tăng 0,9% so với đồng Yen Nhật ở mức 143,31, trên đà đạt mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 10. Đầu phiên, đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần là 143,73./.