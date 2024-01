(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 5/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 29 VND/USD ở mức 23.915 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,08%, xuống mốc 102,42.

Tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.060 VND/USD. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,060 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,816 VND/Euro - 27,428 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,727 - 24.777 VND/USD, tăng 29 VND ở chiều mua vào và tăng 9 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,160 VND 24,530 VND Vietinbank 24,110 VND 24,570 VND BIDV 24,220 VND 24,570 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,985 VND 27,411 VND Vietinbank 25,802 VND 27,302 VND BIDV 26,165 VND 27,372 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 164.93 VND 174.59 VND Vietinbank 164.22 VND 173.92 VND BIDV 165.91 VND 174.62 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD vừa trải qua phiên giao dịch không ổn định, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ khả quan hơn mong đợi, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay.

So với đồng Yen Nhật, đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng trong ba ngày liên tiếp, với mức tăng 0,9%, đạt mốc 144,52 Yen.

Trong khi đó, đồng Euro tăng 0,2% so với đồng USD, đạt mức 1,0948 USD, do dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát cao hơn ở châu Âu.

Đồng Bảng Anh cũng tăng giá so với đồng bạc xanh, sau khi dữ liệu cho thấy nhu cầu vay vốn và dịch vụ kinh doanh của người Anh ngày càng tăng./.