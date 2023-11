(TBTCO) - Rạng sáng 6/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên mức 24.084 VND/USD. Chỉ số Dollar-Index - đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt đảo chiều tăng hơn 0,06% so với phiên trước.

Tỷ giá đồng USD do NHNN công bố ngày 6/11 đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch 6/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.084 VND/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN niêm yết ở mức 23.400 - 25.238 đồng/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 40 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.584 - 24.624 VND/USD, tăng 15 VND/USD chiều mua vào và chiều bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.320 VND 24.690 VND Vietinbank 24.325 VND 24.745 VND BIDV 24.415 VND 24.715 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ ở mức: 24.291 VND/Euro - 26.848 VND/Euro.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25.415 VND 26.810 VND Vietinbank 25.469 VND 26.759 VND BIDV 25.709 VND 26.844 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Sáng nay, đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index - đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt đảo chiều tăng hơn 0,06% so với phiên trước, lên mức 105,080 điểm, vào lúc 6 giờ 40 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Đồng USD đã quay đầu giảm mạnh trong tuần qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách tháng 11. Thị trường lao động Mỹ ảm đạm cũng đã tác động tới đà tăng trưởng của đồng bạc xanh.

Trong bối cảnh đó, đồng Euro, đồng bảng Anh và đồng AUD đã bật tăng mạnh trở lại.

Trong tuần qua, Chỉ số DXY đã giảm xuống dưới mốc 106, sau đó tiếp tục rớt xuống vùng 105,50-105. Xét về ngắn hạn, nguy cơ đảo ngược xu hướng sẽ chỉ xuất hiện nếu chỉ số đồng DXY trượt xuống dưới mốc 105. Đà giảm được thúc đẩy bởi quan điểm ôn hòa của Fed và điều đó có thể sẽ khiến đồng bạc xanh giảm giá ít nhất trong một thời gian ngắn./.