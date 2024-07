(TBTCO) - Sáng 6/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.246 VND/USD giảm 5 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 104,93 điểm – giảm 0,19% so với giao dịch ngày 5/7.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng mạnh, hiện ở mức: 24.910 VND/Euro - 27.532 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.208 VND/USD và bán ra là 25.458 VND/USD giảm 5 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.812 – 25.902 VND/USD tăng 70 VND ở chiều mua và 90 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 5/7.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.208 VND 25.458 VND Vietinbank 25.115 VND 25.425 VND BIDV 25.238 VND 25.458 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.803 VND 28.273 VND Vietinbank 26.638 VND 28.138 VND BIDV 27.007 VND 28.283 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 153,24 VND 162,19 VND Vietinbank 153,61 VND 163,31 VND BIDV 154,08 VND 162,09 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,93 điểm – giảm 0,19% so với giao dịch ngày 5/7.

Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ vào phiên giao dịch chốt tuần, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại một chút trong tháng 6 trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, nhấn mạnh quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Chỉ số DXY giảm và có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 3 tuần vào phiên giao dịch vừa qua.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD suy yếu, giảm 0,34% xuống mốc 160,73. Đồng tiền này hiện đang neo gần mức 160,45 ngay sau dữ liệu bảng lương của Mỹ.

Đồng EUR gần đây đã tăng 0,23%, đạt mức 1,0835 USD và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong năm so với đồng USD.

Đồng Bảng Anh ổn định khi Đảng Lao động giành được chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh. Theo đó, đồng Bảng Anh tăng 0,46%, đạt mức 1,2814 USD./.