(TBTCO) - Sáng 7/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 10 đồng, hiện ở mức 24.074 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, xuống mốc 106,10.

Sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Ảnh: TL

Tại thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.227 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và giảm 11 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay 7/10 tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 25 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.546 – 24.606 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng/USD chiều mua vào, nhưng tăng 22 đồng/USD chiều bán so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.238 đồng.

Theo ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại: Vietcombank công bố tỷ giá mua vào là 24.180 VND/USD - bán ra là 24.550 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24.175 VND/USD - bán ra 24.595 VND/USD; tại BIDV mua vào 24.235 VND/USD - bán ra 24.535 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ ở mức: 24.110 đồng – 26.648 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào 25.016 VND/Euro - bán ra 26.389 VND/Euro; tại Vietinbank mua vào 24.886 VND/Euro - bán ra 26.176 VND/Euro; tại BIDV mua vào 25.287 VND/Euro - bán ra 26.406 VND/Euro.

* Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua 159.03 VND/JPY - bán là 168.34 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào 159.09 VND/JPY - bán ra 168.79 VND/JPY, tại BIDV mua vào 160.5 VND/JPY - bán ra 168.82 VND/JPY,

* Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào 15,093.71VND/AUD - bán ra 15,736.32 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào 15,247 VND/AUD - bán ra 15,867 VND/AUD; tại BIDV mua vào 15,198 VND/AUD - bán ra 15,727 VND/AUD.

* Tỷ giá đô la Canada (CAD) tại Vietcombank giá mua vào 17,312.74 VND/CAD - bán ra 18,049.82 VND/CAD; tại Viettinbank mua vào 17,537 VND/CAD - bán ra 18,247 VND/CAD; tại BIDV mua vào 17,403 VND/CAD - bán ra 18,036 VND/CAD.

* Tỷ giá Franc Thụy Sỹ (CHF) tại Vietcombank giá mua vào 25,995.62 VND/CHF - bán ra 27,102.38 VND/CHF; tại Viettinbank mua vào 26,274 VND/CHF - bán ra 27,244 VND/CHF; tại BIDV mua vào 26,101 VND/CHF - bán ra 27,076 VND/CHF.

* Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào 28,902.29 VND/GBP - bán ra 30,132.79 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào 29,287 VND/GBP - bán ra 30,467 VND/GBP; tại BIDV mua vào 29,056 VND/GBP - bán ra 30,126 VND/GBP.

* Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào 3,270.46 VND/CNY - bán ra 3,410.21 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào 3,270 VND/CNY - bán ra 3,410 VND/CNY; tại BIDV mua vào 3,305 VND/CNY - bán ra 3,394 VND/CNY.

Trên thị trường thế giới

Sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,22% so với phiên trước, về mức 106.100 điểm, vào lúc 6 giờ 35 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Ở thị trường tiền tệ khác, so với đồng Yen, đồng USD đã cao hơn 0,54% ở mức 149,31 Yen. Con số này tiếp tục dao động ở mức 150 mà các nhà giao dịch đã theo dõi trong nhiều tuần. Cùng với đó là những lo ngại về khả năng can thiệp của các quan chức Nhật Bản nhằm chống lại sự mất giá kéo dài của đồng Yên.

Mặt khác, đồng bảng Anh đã tăng 0,43% ở mức 1,22445 USD, chuẩn bị kết thúc phiên giao dịch của tuần này với dấu hiệu lạc quan. Dấu hiệu này ủng hộ ý tưởng về sự phục hồi tích cực hơn nữa của đồng tiền Anh.