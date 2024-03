Tỷ giá hôm nay (7/3): Đồng USD thế giới vẫn chưa dừng đà giảm

(TBTCO) - Sáng 7/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 24,017 VND/USD -tăng 5 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đã dừng ở mức 103,39 điểm – giảm 0,40% so với giao dịch ngày 6/3.

Tỷ giá hôm nay (7/3): Đồng USD trong nước tăng nhẹ, thế giới đà giảm chưa dừng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,167 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,167 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,167 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,755 VND/Euro – 27,361 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,490 và mức bán ra là 24,860, tăng 10 VND so với phiên giao dịch ngày 5/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua –bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,541 – 25,350 VND/USD giảm 216 VND ở chiều mua vào và giảm 251 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 6/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,490 VND 24,860 VND Vietinbank 24,410 VND 24,870 VND BIDV 24,560 VND 24,870 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,157 VND 27,592 VND Vietinbank 26,010 VND 27,510 VND BIDV 26,338 VND 27,560 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.95 VND 169.30 VND Vietinbank 160.82 VND 170.52 VND BIDV 160.97 VND 169.48 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,39 điểm – giảm 0,40% so với giao dịch ngày 6/3.

Đồng Đô la tiếp đà trượt dốc trong phiên hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết tiến trình tiếp tục về lạm phát “không được đảm bảo”, mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ vẫn dự kiến ​​​​sẽ giảm lãi suất cơ bản vào cuối năm nay.

Đồng Euro cao hơn 0,37% so với đồng Đô la ở mức 1,0897 USD, sau khi tăng lên 1,09155 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2/2.

So với đồng Yen, đồng USD giảm 0,45% ở mức 149,38 Yen do có báo cáo cho rằng một số thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho rằng việc nâng lãi suất từ ​​dưới 0 tại cuộc họp tháng 3 là phù hợp.

Đồng USD suy yếu 0,57% so với đồng Đô la Canada sau khi Ngân hàng Canada giữ lãi suất qua đêm chủ chốt ổn định ở mức 5% như dự kiến. Đồng Đô la Úc đã tăng 0,94% ở mức 0,6565 USD./.