Tỷ giá hôm nay (8/1): Đồng USD đứng giá cả thị trường trong nước và thế giới

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 8/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đứng ở mức 23.932 VND/USD. Trên thị trường thế giới, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 102,44.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,060 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24,816 VND/Euro - 27,428 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,775 - 24.815 VND/USD, tăng 34 VND ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,160 VND 24,530 VND Vietinbank 24,120 VND 24,580 VND BIDV 24,205 VND 24,505 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,911 VND 27,334 VND Vietinbank 25,803 VND 27,303 VND BIDV 26,120 VND 27,320 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.19 VND 172.74 VND Vietinbank 164.3 VND 174 VND BIDV 163.73 VND 172.35 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đã đã kết thúc đà giảm 3 tuần liên tiếp vào tuần trước. Chỉ số này đã phục hồi mạnh mẽ và tăng hơn 1% trong tuần qua, chốt phiên tuần ở mức 102,41. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào tuần trước. Lợi suất tăng lên trên mốc tâm lý 4%, chạm mốc cao 4,1% vào hôm 5/1, trước khi kết thúc phiên tuần ở mức 4,04%.

Đồng Euro đã giảm mạnh trong vài tuần qua sau khi đạt mức cao 1,1140 vào tuần cuối cùng của tháng 12. Mức hỗ trợ đối với đồng tiền chung châu Âu này là 1.0880. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kéo đồng euro xuống mức 1,08 và thậm chí là 1,07.

Mức kháng cự đối với chỉ số EUR/USD là khoảng 1,10. Đồng Euro phải duy trì trên mức 1,0880 và tăng chạm mốc 1,10 để chuyển sang xu hướng tích cực. Trong trường hợp đó, việc tăng trở lại mốc 1,11 và thậm chí 1,12 có thể xảy ra./.