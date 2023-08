Tỷ giá hôm nay (8/8): USD trung tâm giảm thêm 13 đồng so với hôm qua

(TBTCO) -

Tuần qua ( 31/7 - 4/8/2023 ), chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì tuần tăng điểm tích cực, mặc dù có sự rung lắc. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.225,98 điểm, tăng +18,31 điểm (+1,5%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE duy trì đà tăng khá tốt so với tuần trước, đạt 114.114 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 22.829 tỷ đồng/phiên, tăng 11,2% so với tuần trước