Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.886 - 26.294 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.074 - 26.344 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.074 đồng 26.344 đồng Vietinbank 26.135 đồng 26.364 đồng BIDV 26.104 đồng 26.344 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.531 - 30.429 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.608 đồng 31.169 đồng Vietinbank 30.029 đồng 31.389 đồng BIDV 29.810 đồng 31.094 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.42 đồng 169.55 đồng Vietinbank 161.65 đồng 169.96 đồng BIDV 160.42 đồng 169.52 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD "chợ đen" tính đến 4h30 ngày 24/3/2026, giảm 674 đồng ở chiều mua và giảm 594 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.226 - 27.356 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,54%, hiện ở mức 99,11 điểm.

Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch thứ Hai, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định trì hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, trong bối cảnh ông cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng. Động thái này góp phần làm dịu bớt những lo ngại trong ngắn hạn về nguy cơ phát sinh thêm các cú sốc nguồn cung, đồng thời hỗ trợ nhẹ cho các tài sản rủi ro.

Đồng USD tiếp tục ở trạng thái suy yếu trong phiên giao dịch buổi chiều, trong khi đồng EUR tăng 0,4% lên 1,1616 USD, sau khi trước đó chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/3.

Đồng bạc xanh giảm 0,6% so với đồng Yên Nhật, xuống còn 158,30 Yên, lùi nhẹ khỏi mốc quan trọng 160 Yên, ngưỡng quan trọng khiến giới giao dịch thận trọng trước khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể can thiệp.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,71% lên 1,3436 USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 10/3./.