Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 31/8, do đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục được giữ nguyên ở mức 25.610 đồng. Tương tự, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không thay đổi so với phiên liền trước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh 100 đồng hai chiều, lên sát 26.000 đồng, giao dịch quanh 25.930 - 25.980 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng 31/8 nhìn chung duy trì ổn định, tiếp tục giữ nguyên mặt bằng niêm yết của phiên cuối tuần trước. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 31/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - mở cửa phiên đầu tuần đứng quanh 99,6 điểm.

Tại Hội nghị Jackson Hole cuối tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tiếp tục phát đi thông điệp thận trọng về lạm phát. Chủ tịch Kevin Warsh cho rằng, Fed cần có đủ niềm tin rằng lạm phát cơ bản đang thực sự quay về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh. Nếu chưa đạt được điều này, các nhà hoạch định chính sách sẽ “còn nhiều việc phải làm”.

Theo ông Warsh, dù các số liệu lạm phát trong mùa hè gần đây tích cực hơn dự kiến, song những kết quả này chưa đủ để cho thấy xu hướng lạm phát cơ bản đã thay đổi đáng kể.

Thị trường đang gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên khoảng 57,5%, từ mức 35% trước bài phát biểu của ông Warsh.

Việc Chủ tịch Fed tiếp tục đặt kiểm soát giá cả làm trọng tâm cho thấy, cơ quan này vẫn cảnh giác với rủi ro lạm phát và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Ở châu Âu, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ cũng gia tăng. Các nhà phân tích Scotiabank (Canada) cho rằng, những dữ liệu mới nhất củng cố sự cần thiết để Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tái khẳng định lập trường “diều hâu”.

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Isabel Schnabel gần đây cảnh báo rủi ro lạm phát gia tăng từ giá năng lượng và diễn biến tăng trưởng, đồng thời duy trì kỳ vọng ECB có thể tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tiếp tục thắt chặt trong các quý sau.

Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục cảnh giác với áp lực giá cả, diễn biến mới trên thị trường năng lượng càng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Giá dầu thô WTI tăng vọt vượt 85 USD/thùng sau khi Iran tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chuyên tấn công tàu chiến tại nhiều địa điểm, gồm Tehran, Lorestan, Karaj, Khorramabad và Shiraz, với các mục tiêu hướng về khu vực eo biển Hormuz.

Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp sau cuộc tấn công của Mỹ vào các bệ phóng của Iran trên đảo Larak hôm chủ nhật. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn một tháng Mỹ trực tiếp tấn công các vị trí quân sự của Iran, trong đó, nhắm vào những địa điểm được cho là chuẩn bị phục vụ hoạt động rải mìn tại eo biển Hormuz.

Căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, làm dấy lên lo ngại nguồn cung và dòng chảy thương mại dầu mỏ có thể bị gián đoạn, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh.

Lực lượng Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ khu vực nhằm bảo đảm hoạt động thương mại không bị gián đoạn. Trong khi đó, Washington thời gian gần đây vẫn ưu tiên sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, thay vì mở rộng hành động quân sự trực tiếp, với mục tiêu gây sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán./.