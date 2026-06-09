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Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:09 | 09/06/2026
(TBTCO) - Sáng 9/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng, tăng 1 đồng so với phiên trước; trong khi USD tự do dao động quanh 26.340 - 26.360 VND/USD, thấp hơn mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY giảm 0,03% xuống 100,01 điểm, song vẫn ở mức cao trong vòng 2 tháng gần đây.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 9/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng, tăng 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.893,45 - 26.408,55 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 VND/USD, biến động hẹp và thấp hơn mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.097 - 26.407 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 3 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.127 - 26.407 VND/USD, tăng 3 đồng ở chiều mua và 3 đồng ở chiều bán.

Tại ACB, tỷ giá USD đạt 26.130 - 26.407 VND/USD, tăng mạnh hơn với 20 đồng ở chiều mua và 3 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, MSB niêm yết 26.148 - 26.407 VND/USD, tăng 28 đồng ở chiều mua và 3 đồng ở chiều bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên 8/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (9/6):
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với USD, đồng euro (EUR) giảm khá mạnh tại hầu hết các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.589,29 - 31.149,19 VND/EUR, giảm 204,65 đồng ở chiều mua và 215,43 đồng ở chiều bán. BIDV niêm yết 29.887 - 31.216 VND/EUR, giảm lần lượt 240 đồng và 250 đồng. Tại ACB, tỷ giá EUR giảm mạnh nhất, xuống 29.761 - 31.004 VND/EUR, giảm 265 đồng ở chiều mua và 348 đồng ở chiều bán. MSB niêm yết 29.390 - 31.111 VND/EUR, giảm 220 đồng ở chiều mua và 227 đồng ở chiều bán.

Đồng bảng Anh (GBP) cũng đồng loạt suy yếu. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP ở mức 34.240,76 - 35.694,21 VND/GBP, giảm 195,09 đồng ở chiều mua và 203,36 đồng ở chiều bán. BIDV niêm yết 34.536 - 35.688 VND/GBP, giảm 258 đồng và 264 đồng. Tại ACB, tỷ giá GBP giảm mạnh xuống 34.627 - 35.599 VND/GBP, giảm 297 đồng ở chiều mua và 388 đồng ở chiều bán. MSB niêm yết 34.578 - 35.649 VND/GBP, giảm 220 đồng ở chiều mua và 226 đồng ở chiều bán.

Đối với đồng yên Nhật, diễn biến có phần phân hóa, nhưng nhìn chung vẫn giảm nhẹ.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 100,01 điểm, giảm 0,03% so với phiên trước. Ở các đồng tiền chủ chốt, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8670, giảm 0,01%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7496, cũng giảm 0,01%, cho thấy USD mất giá nhẹ so với cả euro và bảng Anh.

Ngược lại, tỷ giá JPY/USD ở mức 160,24, tăng 0,06%, phản ánh đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu so với USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đứng tại mức 6,7834.

Iran và Israel đã thỏa thuận ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhau, qua đó, góp phần hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Động thái giảm leo thang diễn ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên kỳ vọng rằng các nỗ lực đàm phán hòa bình có thể đạt được tiến triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, triển vọng ổn định lâu dài vẫn còn nhiều thách thức. Theo CNBC, Thủ tướng Israel tuyên bố, cuộc chiến chống Iran và lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tại Lebanon vẫn chưa kết thúc, cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, thị trường tài chính toàn cầu đang chú ý đến nguy cơ giá năng lượng leo thang có thể đẩy lạm phát tăng trở lại. Kỳ vọng này càng được củng cố sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố tuần trước cho thấy, nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng, các ngân hàng trung ương có thể phải tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, dù điều này cũng làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động.

Đối với Nhật Bản, Bank of America (Mỹ) nhận định, giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông có thể khiến lạm phát quay trở lại trên ngưỡng 3% vào đầu năm 2027. Điều này có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Trong nhiều năm qua, đồng yên Nhật liên tục mất giá do chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác. Vì vậy, quyết định chính sách của BoJ tại cuộc họp sắp tới được giới đầu tư và doanh nghiệp theo dõi sát sao, đặc biệt khi tỷ giá JPY/USD vẫn đang dao động quanh vùng nhạy cảm về mặt chính sách./.

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Cập nhật: 09/06/2026 09:30

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Cập nhật: 09/06/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80