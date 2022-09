Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(TBTCO) - Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992-25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương; các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Đặng Quân Thụy, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Huỳnh Ngọc Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan…

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cho biết, cách đây 30 năm, ngày 25/9/1992, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 6 nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa IX đến khóa XIV và nay là những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá, kể từ khi thành lập đến nay, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh ngày càng được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và có bước phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về một số kết quả nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Cụ thể, trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Ủy ban đã tham gia nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng Hiến pháp năm 2013, nhất là các chế định về Bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đến nay, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, trình thông qua tổng cộng 43 luật, nghị quyết của Quốc hội; 27 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); chủ trì thẩm tra 2 dự thảo nghị định của Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến theo quy định của pháp luật và đóng góp nhiều ý kiến đối với các dự án luật khác do Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

Ủy ban tiến hành nhiều hoạt động giám sát với nội dung đa dạng, tập trung vào những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm. Các kiến nghị của Ủy ban qua hoạt động giám sát có giá trị, chất lượng, khả thi, phản ánh kịp thời đến Quốc hội, UBTVQH, giúp Quốc hội, UBTVQH xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng hoặc sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh cho phù hợp; đồng thời, giúp Chính phủ, các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giám sát.

Ủy ban nêu cao trách nhiệm, cùng với các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, phản biện, tham gia ý kiến để Quốc hội, UBTVQH quyết định về những vấn đề trọng đại của đất nước, cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, UBTVQH và của Ủy ban theo phân công, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam nói chung và của Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong bối cảnh hội nhập khu vực, quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay; đóng góp vào việc tăng cường tình đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, với những thành tích xuất sắc của mình, Ủy ban Quốc phòng và An ninh vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên Ủy ban qua các thời kỳ, đồng thời, là kết quả chung từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH và khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thành lập Ủy ban.

“Có thể nói, với lịch sử 76 năm của Quốc hội Việt Nam, chặng đường 30 năm xây dựng, trưởng thành của Ủy ban Quốc phòng và An ninh chưa phải rất dài nhưng với những kết quả đã đạt được, chúng ta có thể tự hào, tin tưởng ở sự trưởng thành, ngày càng vững mạnh của Ủy ban” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh thực hiện 6 nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, 10 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh từ nay đến hết năm 2025.

Nhấn mạnh khối lượng và yêu cầu công việc của Ủy ban thời gian tới là rất lớn, có nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại...; chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề nhận thức mới, tư duy mới trong điều kiện mới về bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các chiến lược: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... ; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tham gia thẩm tra nội dung liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Đồng thời, Ủy ban khẩn trương đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ lập pháp được giao, nhất là đối với những nhiệm vụ lập pháp chưa hoàn thành hoặc chủ động nghiên cứu nhiệm vụ lập pháp liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các vấn đề thực tiễn nổi cộm thời gian qua.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội gợi ý, giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh về nhiệm vụ “trình dự án luật”; mong rằng trong thời gian tới, với tinh thần chủ động, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, các Ủy ban khác sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các thành viên, nghiên cứu, chủ động trình Quốc hội các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Qua đó, góp phần để hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ giám sát thuộc chức năng của Ủy ban; giám sát nghiêm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Cùng với đó, Ủy ban chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh...

Đặc biệt, Ủy ban cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong việc tham mưu các hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận, thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nêu cao tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các thành viên của Ủy ban, nhất là các đồng chí trong Thường trực Ủy ban vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng vũ trang, tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, gìn giữ, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rõ nhiệm vụ cần tiếp tục củng cố đội ngũ công chức làm công tác tham mưu, giúp việc Ủy ban, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức của Ủy ban phải có quan điểm lập trường kiên định vững vàng, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN và có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.