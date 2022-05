Viên kim cương trắng lớn nhất được bán đấu giá với giá 21,9 triệu USD

(TBTCO) - Ngày 11/5, "The Rock", viên kim cương trắng lớn nhất được đưa ra bán đấu giá từ trước đến nay, đã được bán với giá 21,7 triệu france Thụy Sĩ (21,9 triệu USD), thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Viên kim cương "The Rock" đã được bán với giá 21,9 triệu USD.

"The Rock" - trọng lượng 228,31 carat và kích thước lớn hơn quả bóng golf - đã được Nhà đấu giá Christie's đem ra bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ. Viên kim cương này được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục đấu giá trước đó cho viên kim cương trắng có trọng lượng 163,41 carat được bán với giá 33,7 triệu USD tại Geneva tháng 11/2017. Nhà bán đấu giá Christie's ước tính có thể bán được "The Rock" với giá từ 19-30 triệu france Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, trong phiên đấu giá ngày 11/5, "The Rock" đã được bán với giá 21,7 triệu france Thụy Sĩ. Một nhà sưu tầm kim cương tư nhân đã mua viên kim cương này khi tham gia đấu giá qua điện thoại.

"The Rock" được khai thác khoảng 20 năm trước đây ở Nam Phi, nhưng đến nay mới được bán đấu giá công khai. Trước khi được đem ra bán đấu giá, "The Rock" đã được trưng bày ở các nơi như Dubai, Đài Loan (Trung Quốc) và New York.