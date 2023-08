Vĩnh Phúc: Thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, bằng 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 14.600 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm và bằng 72,6% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm và bằng 85,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Vĩnh Phúc dự kiến phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 32.398 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27.398 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát tình hình trong, ngoài nước, kịp thời điều hành dự toán ngân sách. Cán bộ thuế Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: Hoàng Phượng Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu ngân sách nhà nước; triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ. Cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp kê khai không đúng hoặc không nộp, chậm nộp thuế… Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá năm 2023, nền kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ sự biến động, bất ổn của thị trường thế giới tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị và địa phương; chỉ đạo các đơn vị tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc giao cơ quan thuế các cấp thường xuyên tuyên truyền các chính sách về thuế, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc quyết liệt các khoản thu như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí… Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu, 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, bằng 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 14.600 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm và bằng 72,6% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm và bằng 85,1% so với cùng kỳ./.

Văn Tuấn