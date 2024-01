VNDirect: Chi phí dự phòng làm giảm lợi nhuận ròng của TPBank

(TBTCO) - Công ty chứng khoán VNDirect vừa đưa ra báo cáo phân tích về Ngân hàng TPBank, trong đó đó cho biết, tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động trong quý IV/2023 tăng tốc nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TPBank đạt 4.443 tỷ đồng (tương ứng 181 triệu USD), tăng 21,3% so với cùng kỳ, do thu nhập lãi thuần (NII) tăng 43,8% so với cùng kỳ trong quý IV/2023. Dư nợ tín dụng tại cuối quý IV/2023 tăng 11% so với quý trước, dẫn đến dư nợ cả năm tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ.

VNDirect: Chi phí dự phòng làm giảm lợi nhuận ròng. Ảnh: T.L

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đến từ cho vay khách hàng, khi dư nợ cho vay tăng 14,1% so với quý trước trong quý IV/2023. Trong cả năm 2023, dư nợ cho vay tăng 27,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ từ trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh 43,7% so với cùng kỳ, xuống còn 12.200 tỷ đồng.

Mặc dù TOI tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận ròng trong quý IV/2023 của TPBank giảm 67,5% so với cùng kỳ, khiến cho lợi nhuận ròng cho cả năm 2023 giảm 28,7%, đạt 4.463 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí dự phòng trong quý IV/2023 tăng mạnh, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ, khiến chi phí dự phòng cho cả năm tăng lên 3.946 tỷ đồng (tăng 114% so với cùng kỳ). Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng tăng 12,7% svck trong năm 2023, khi tỉ lệ chi phí/tổng thu nhập hoạt động (CIR) đạt 41% vào năm 2023 so với 38% vào năm 2022.

Tại cuối quý IV/2023, tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 2,05%, giảm 0,93 điểm % so với quý trước, nhưng vẫn cao so với mức 0,84% vào cuối năm 2022./.