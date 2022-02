Vững vàng trong “bão dịch”, kỳ vọng bứt phá 2022

Bảo hiểm PVI:

(TBTCO) - Nhìn lại kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2021 – một năm đầy biến động, đầy khó khăn và thách thức, những người chèo lái con thuyền Bảo hiểm PVI cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo hiểm PVI có thể tự hào về những thành quả đã đạt được. Năm 2022 gõ cửa, các doanh nghiệp Việt trong đó có Bảo hiểm PVI vẫn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng với quyết tâm kiên định với “chiến lược riêng, lối đi riêng” đã chọn, Bảo hiểm PVI kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Bảo hiểm PVI - Cán mốc doanh thu đầy kỳ vọng

Dịch bệnh kéo dài hai năm qua, đặc biệt là trong năm 2021, nhiều tỉnh, thành trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội trong một thời gian dài, điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của nhiều ngành, nghề, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.

Tập thể Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI với quyết tâm hoàn thành doanh thu 10.000 tỷ đồng năm 2021.

Bảo hiểm PVI cũng phải đối mặt với thách thức từ việc tái tục các hợp đồng cũ, thu nhập của khách hàng giảm sút mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh… Tuy nhiên Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI vẫn kiên định với chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, đồng thời triển khai các giải pháp linh hoạt để thích ứng kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh, áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản trị...

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 được công bố đã khiến Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI “thở phào” và càng khẳng định chiến lược đúng đắn mà Bảo hiểm PVI đã chọn “ưu tiên tập trung vào hiệu quả và chỉ tăng trưởng quy mô nếu có hiệu quả” mà doanh nghiệp này đã theo đuổi từ tháng 6/2019.

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của Bảo hiểm PVI ước đạt 5.329 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.491 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,6 lần so với bình quân thị trường.

Cán mốc doanh thu

10.000 tỷ đồng Vào tuần cuối cùng của năm 2021, Bảo hiểm PVI đã cán mốc doanh thu đầy kỳ vọng mà doanh nghiệp đặt ra từ đầu năm: 10.000 tỷ đồng, vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Dù trong bối cảnh năm 2021 đầy biến động, Bảo hiểm PVI vẫn luôn kiên định và nỗ lực để hoàn thành mốc doanh thu đầy thách thức này, chào mừng kỷ niệm 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển của mình.

Trong quý III/2021, mặc dù là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, tuy nhiên Bảo hiểm PVI vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng.

Tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI Phạm Anh Đức đã hào hứng chia sẻ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần của Bảo hiểm PVI, đồng thời duy trì vị trí số 1 thị trường về quy mô vốn điều lệ và hiệu quả nghiệp vụ. Vị đại diện Bảo hiểm PVI cũng chia sẻ những con số đầy ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của Bảo hiểm PVI đạt 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng và 79,2% kế hoạch năm 2021, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng bảo hiểm gốc, doanh thu tăng trưởng 10,1% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 686,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 161,9% kế hoạch 9 tháng, 106,4% kế hoạch năm.

Và vào tuần cuối cùng của năm 2021, Bảo hiểm PVI đã cán mốc doanh thu đầy kỳ vọng mà doanh nghiệp đặt ra từ đầu năm: 10.000 tỷ đồng, vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Dù trong bối cảnh năm 2021 đầy biến động, Bảo hiểm PVI vẫn luôn kiên định và nỗ lực để hoàn thành mốc doanh thu đầy thách thức này, chào mừng kỷ niệm 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển của mình.

Bảo hiểm PVI cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, triển khai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trách nhiệm dân sự bắt buộc đạt hiệu quả cao. Với việc đầu tư rất sớm và bài bản vào lĩnh vực công nghệ số, Bảo hiểm PVI đã tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, giám định, bồi thường và mang lại hiệu quả cao bất chấp bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bảo hiểm PVI còn nỗ lực cải thiện các chế độ lương, thưởng, phúc lợi dành cho cán bộ, nhân viên nhằm tạo động lực cho người lao động ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với công ty, đóng góp nhiều hơn cho công ty.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm PVI còn xông xáo trong các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ chống dịch. Theo đó, doanh nghiệp này đã trao tặng, hỗ trợ hàng tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, phối hợp cùng Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19”…

Tự tin hoàn thành mục tiêu năm 2022

Năm 2022 bắt đầu trong bối cảnh “bình thường mới” dù dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI khẳng định quyết tâm kiên định, vững vàng với chiến lược đã phát huy hiệu quả 3 năm qua.

Theo đó, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững với việc tăng cường tính hiệu quả; doanh thu tăng ở mức 2 con số và duy trì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức cao như các năm gần đây. Duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại và công nghiệp tại thị trường trong nước, tiến từng bước vững vàng trên con đường vươn ra thị trường Đông Nam Á.

Đặc biệt, trong năm 2022, doanh nghiệp này sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ số để mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng cũng như tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản lý, giải quyết bồi thường cho khách hàng...

“Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng của cán bộ, nhân viên thông qua những khóa đào tạo chuyên ngành để cùng đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững của công ty. Cùng với đó, nâng xếp hạng tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường khu vực và thế giới; linh hoạt trong chính sách kinh doanh để ứng phó với biến động của dịch bệnh…” - đại diện Bảo hiểm PVI khẳng định.

Thành viên HĐQT PVI, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI Dương Thanh Francois nhấn mạnh: “Đón vận hội mới, duy trì bản sắc, vững vàng bản lĩnh PVI, ‘Chủ động thay đổi, vươn tới thành công’, tầm nhìn của Bảo hiểm PVI là cùng nhau xây dựng một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Đông Nam Á trong tương lai gần".

Với 2 cổ đông chi phối lớn nhất là HDI Global SE và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), theo đó, HDI Global đã cam kết kế hoạch thông qua và sử dụng Bảo hiểm PVI để phát triển mảng bảo hiểm gốc của HDI Global ở Đông Nam Á, đồng thời nâng hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI từ B++ (Tốt) hiện nay lên A- trong thời gian sớm nhất. Còn PetroVietnam, trong suốt 25 năm qua luôn là đối tác bảo hiểm quan trọng của Bảo hiểm PVI, cam kết sẽ tiếp tục duy trì, phát triển và nâng tầm hợp tác giữa 2 bên lên một tầm cao mới.

Cam kết của các cổ đông cùng chiến lược kinh doanh đúng đắn và cách thức quản trị, nâng cao và tôn vinh giá trị cống hiến của mỗi tập thể, cá nhân cũng như kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh trong năm 2020, 2021, Bảo hiểm PVI tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2022 và trở thành doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế có thứ hạng cao ở Đông Nam Á.