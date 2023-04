Xu hướng “di cư” về thành phố đáng sống Đà Nẵng

(TBTCO) - Sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ thống hạ tầng, tiện ích tốt như sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, mạng lưới giao thông hiện đại, khu công nghiệp và khu công nghệ cao duy nhất tại miền Trung, các khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp… Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, mà còn là thành phố đáng sống, đáng đầu tư. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao thành phố sông Hàn luôn là nơi thu hút luồng cư dân “di cư” lớn.

Hấp lực mãnh liệt của thành phố sông Hàn

Tính từ khi là thành phố trực thuộc trung ương năm 1997, đến sau 8 năm, Đà Nẵng mới tăng thêm 100 nghìn dân, nhưng sau đó chỉ 5 năm (2005 - 2009) đã tăng 100 nghìn dân. Tốc độ cứ thế tăng lên. Mỗi năm Đà Nẵng có 15 - 16 nghìn người nhập cư, tỷ lệ tăng dân số cơ học gần 16%, trong lúc tăng tự nhiên là gần 15%. Theo báo cáo, tính đến đầu năm 2021, người ngoại tỉnh về Đà Nẵng lên tới 31 nghìn hộ với hơn 138 nghìn nhân khẩu, trong tổng số trên 1 triệu nhân khẩu cư trú.

Thành phố biển Đà Nẵng thu hút luồng cư dân di cư rất lớn.

Theo quy hoạch chung, Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế; đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững; là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên… Theo đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục là thành phố có lực hấp dẫn cực mạnh, thu hút giới thành đạt, người tài đến an cư, học tập, làm việc, tận hưởng cuộc sống.

Đà Nẵng còn là thiên đường nghỉ hưu, do đó cũng đang chứng kiến những luồng cư dân đổ về đây. Vừa qua, Đà Nẵng được trang web nổi tiếng quốc tế - Investing - đưa vào danh sách 9 nơi lý tưởng cho cuộc sống hưu trí bên cạnh Munich (Đức), Myrtle Beach (Nam Carolina, Mỹ), Porto (Bồ Đào Nha), Ljubljana (Slovenia), Marbella (Tây Ban Nha), Sofia (Bulgaria) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Không chỉ thu hút người Việt, Đà Nẵng với chất lượng dân cư cao, đô thị năng động, hội nhập còn thu hút đông đảo người nước ngoài. Trong 2 năm 2019-2020, trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 4,43 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú. Riêng tổng số người Hàn Quốc tại Đà Nẵng là trên 11 nghìn người.

Những con số này chắc chắn còn tiếp tục gia tăng khi Đà Nẵng đang vươn tới mục tiêu đô thị biển tầm cỡ thế giới, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư nước ngoài. Đến nay, thành phố thu hút 977 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút khoảng 7 tỷ USD vốn FDI. Các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Đà Nẵng đến từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các nước châu Âu…

Chân dung đô thị biển Đà Nẵng năng động, hội nhập đang ngày càng rõ nét. Tại đây có cộng đồng chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc lâu dài. Khu vực quy tụ đông đảo công dân đa quốc gia chính là đường Nguyễn Văn Thoại - nơi sầm uất, nhộn nhịp, tụ điểm của ẩm thực, lưu trú, giải trí.

Kiến tạo không gian sống năng động, hội nhập

Theo dự báo, dân số Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 1,79 triệu người. Để thu hút và đáp ứng yêu cầu sống với chất lượng rất cao của giới thành đạt, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, Đà Nẵng cần kiến tạo những không gian sống phù hợp.

Với quy mô dân số ngày càng gia tăng, Đà Nẵng định hướng phát triển đô thị nén theo xu hướng các đô thị lớn trên thế giới. Song quỹ đất khu vực trung tâm gần như cạn kiệt khiến mơ ước về cuộc sống hiện đại ven sông Hàn với những cây cầu thơ mộng, gần gũi thiên nhiên lại đầy đủ tiện nghi, đa dạng dịch vụ không dễ thành hiện thực. Trong khi, đây luôn là nhu cầu lớn của giới thành đạt, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước khi “di cư” đến Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, một dự án nếu đáp ứng được đầy đủ các yếu tố: ven sông Hàn, hiện đại, năng động, cận kề các cung đường huyết mạch, tâm điểm ẩm thực, giải trí… sẽ trở thành nơi lý tưởng để giới thành đạt, chuyên gia, người nước ngoài an cư, tận hưởng cuộc sống.

Với tầm nhìn dài hạn, kinh nghiệm phát triển bất động sản (BĐS) cao cấp khắp ba miền, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) sắp ra mắt một không gian sống đáp ứng tất cả các yêu cầu đó, thỏa mãn mong đợi của cộng đồng “di cư” tinh hoa đến Đà Nẵng. Đồng hành cùng Đà Nẵng suốt 16 năm qua, với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, bên cạnh 2 “trụ cột” là Sun World và Sun Hospitality Group đã phát triển vững chắc, năm 2022 Sun Group đã đưa trụ cột về lĩnh vực bất động sản (BĐS) là Sun Property đến TP sông Hàn, khởi tạo xu hướng sống mới đầy năng động trong một tổ hợp - khu compound vừa đầy đủ tiện ích vừa đảm bảo riêng tư, đánh thức tiềm năng của một thành phố đáng sống đang hội nhập ngày càng sâu rộng.

Sau tiếng vang của dự án khu đô thị cao cấp đầy đủ tiện ích ven sông Sunneva Island ở phía Đông Nam, tới đây Sun Property sẽ sớm giới thiệu dự án Sun Cosmo Residence Da Nang, tổ hợp BĐS năng động và hiện đại ngay trung tâm thành phố. Được biết, dự án mới này rất gần sông Hàn, tọa lạc tại “giao lộ vàng” dẫn tới những cung đường huyết mạch, đặc biệt nơi đây còn là “cửa ngõ” dẫn lối tới phố Nguyễn Văn Thoại sầm uất được khách du lịch và người nước ngoài yêu thích.

Những không gian sống mới trong các tổ hợp đầy đủ tiện ích đang được kiến tạo, đáp ứng nhu cầu an cư, tận hưởng tại Đà Nẵng. Ảnh: minh họa.

Cùng với sự đồng hành của nhà đầu tư chiến lược Sun Group, TP. Đà Nẵng đang tăng hấp lực cho thủ phủ du lịch miền Trung với sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa quốc tế tháng 6 này. Ngay trong năm nay, dự án chỉnh trang sông Hàn quy mô 400 tỷ đồng sẽ bắt đầu triển khai, tạo sự thay đổi ngoạn mục cho Đà Nẵng về đêm với màn trình diễn hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được điều khiển đồng nhất giữa các cây cầu và cảnh quan hai bờ sông Hàn cùng ánh sáng mặt nước. “Dòng sông ánh sáng” sẽ giúp Đà Nẵng thêm lung linh huyền diệu, là tâm điểm hút khách về khu vực sông Hàn.

Cùng với đà phục hồi du lịch, kinh tế ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2022 tăng 14,05% so với 2021 - xếp thứ ba cả nước, quý I/2023 tăng 7,12% so với cùng kỳ 2022, dẫn đầu về tốc độ tăng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xếp thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; doanh thu từ du lịch quý I/2023 tăng trưởng gần 5 lần so với cùng kỳ… Đà Nẵng đang có sức bật lớn để phục hồi hoàn toàn hậu Covid-19, đưa thành phố tăng tốc, sớm đạt mục tiêu trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng, đô thị biển tầm cỡ quốc tế.

Với “lực hấp dẫn” mãnh liệt, những cư dân tinh hoa sẽ tiếp tục “di cư” về đây, cùng cống hiến cho sự phát triển của Đà Nẵng và tận hưởng không gian sống văn minh ngay tại đô thị biển năng động, hiện đại và hội nhập này./.