(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn, bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý và công khai cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Thuận; Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022.

Xử lý nghiêm, công khai vi phạm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022. Ảnh: TL.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2078/KH-BCĐTƯATTP ngày 15/12/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, Cục An toàn thực phẩm - Thường trực Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện:

Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và công văn của Bộ Y tế về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phục vụ nhân dân, du khách. Thực hiện xử lý vi phạm và công khai cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Các đơn vị tổng hợp gửi về Cục An toàn thực phẩm báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần trước ngày 15/2/2022; báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022 trước ngày 15/3/2022./.