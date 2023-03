(TBTCO) - Hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong tháng còn lại của quý I/2023 (tháng 3), do vừa kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng dồi dào.

Xuất khẩu hồ tiêu sẽ phục hồi từ tháng cuối của quý I/2023. Ảnh: Minh họa

Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong hơn một thập kỷ qua, ngành hồ tiêu Việt Nam đã trải qua giai đoạn thăng trầm khi có thời điểm đạt đỉnh gần 230.000 đồng/kg, có thời điểm giá giảm xuống mức 34.000 đồng/kg. Hiện nay, giá hồ tiêu ở mức 60.000 đồng/kg.

Các nhà kinh tế cho rằng, thời gian tới, nông dân trồng hồ tiêu gặp một số thách thức như: sự biến đổi khó lường của khí hậu và vấn đề sâu bệnh; quy định ngày càng nghiêm ngặt của các thị trường quan trọng cũng dẫn đến các rào cản thương mại.

Năm 2022, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu giảm do lạm phát tăng cao và chính sách “Zezo Covid” của Trung Quốc. Mặc dù vậy, giá hồ tiêu năm 2022 cao hơn so với năm 2021, dẫn đến trị giá nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng.

VPA ước tính sản lượng hồ tiêu của Việt Nam năm 2023 tăng khoảng 5% so với 2022. Với các tháng cao điểm thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam là từ tháng 2 đến tháng 4. Vụ mùa hồ tiêu năm 2023 của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên mức 225.000 tấn so với ước tính 200.000 tấn của vụ mùa năm ngoái.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong tháng còn lại của quý I (tháng 3) do vừa kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng dồi dào. Đến quý III và IV/2023, khách hàng sẽ tìm đến các nước sản xuất như Brazil và Indonesia, vì đây là thời điểm thu hoạch hồ tiêu của hai nước này.

Trước thực trạng giá hồ tiêu lên xuống thất thường nhiều năm qua, ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo bà con nông dân thận trọng trong việc trồng mới mà chú trọng chăm sóc, phục dưỡng những diện tích tiêu đang cho năng suất ổn định, nhằm phát triển bền vững cây hồ tiêu.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 3.059 USD/tấn, giảm 11,1% so với tháng 1/2023 và giảm 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 3.177 USD/tấn, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là giá xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới giảm.