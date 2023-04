“You Can 11” - kết nối hàng nghìn sinh viên với nhà tuyển dụng trên địa bàn Hà Nội

(TBTCO) - You Can là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống (Học viện Tài chính) tổ chức. Trở lại với mùa thứ 11, You Can sẽ tiếp tục sứ mệnh khai thác và phát triển những cá nhân đáp ứng tiêu chí nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín giữa các bạn sinh viên với nhà tuyển dụng.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi You Can 11 diễn ra ngày 13/4 tại Học viện Tài chính, ông Ngô Xuân Đạt - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, You Can mùa trước dù tổ chức trong tình hình dịch bệnh khó khăn và 2 trên 3 vòng thi buộc phải tổ chức theo hình thức online, tuy nhiên sức lan tỏa của cuộc thi lại vô cùng lớn.

You Can 10 với chủ đề “The Next Level” đã thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ gần 20 trường đại học, cao đẳng đăng ký tham gia, kêu gọi hơn 20 nhà tài trợ, nhà bảo trợ và nhiều tập đoàn lớn. You Can tiếp cận tới hơn 100.000 bạn sinh viên biết đến.

Ông Ngô Xuân Đạt - Trưởng ban tổ chức phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Hằng.

Chặng đường You Can 10 không chỉ kết thúc ở chung kết mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các bạn thí sinh, những thí sinh bước ra từ You Can đã có những bước ngoặt và gặt hái được nhiều thành tựu nhất định.

Theo ông Đạt, trở lại năm thứ 11, You Can hứa hẹn mang lại sự bùng nổ với chủ đề “Awake Your Inner Fighter - Bên trong mỗi chúng ta luôn tiềm ẩn một linh hồn chiến binh cần được đánh thức”. Một khi bạn dám thử và dám va chạm, bạn hoàn toàn có thể mở khóa nguồn năng lượng vô hạn ấy và bứt phá khỏi xiềng xích trói buộc chính mình trên con đường phát triển bản thân.

Ban tổ chức You Can 11 phát động cuộc thi. Ảnh: Thanh Hằng.

You Can 11 là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực dành cho sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống (Học viện Tài chính) tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (Học viện Tài chính).